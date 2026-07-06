Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' qua đời

Theo tin từ gia đình và bạn bè thân hữu, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn (sinh ngày 12.5.1974) tác giả thơ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (nhạc Trương Quý Hải) đã từ giã cuộc đời lúc 16 giờ 20 ngày 6.7, sau thời gian lâm bệnh nặng.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn từng là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Ông còn có các bút danh là Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi, tác giả của nhiều bài thơ rất được yêu thích, trong đó có bài Chia tay người Hà Nội, được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng là Hà Nội mùa vắng những cơn mưa gắn liền với tên tuổi nhà thơ.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn tác giả thơ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa Ảnh: FBNV

Cơ duyên để cả hai gặp nhau cũng thật tình cờ. Trong một lần gặp gỡ với báo chí, nhạc sĩ Trương Quý Hải và Bùi Thanh Tuấn đều sinh hoạt Ðoàn. "Tôi gặp Tuấn trong một chuyến tập huấn của cán bộ Ðoàn các trường đại học, cao đẳng miền Bắc tại TP.HCM mùa hè năm 1993. Lúc đó tôi mới về làm Phó bí thư Ðoàn của Trường ÐH Kinh tế Quốc dân. Trong một buổi gặp mặt tại Hội quán sinh viên của Trường ÐH Tổng hợp TP.HCM, chúng tôi gặp Bùi Thanh Tuấn, cán bộ Ðoàn khoa Văn của trường “chủ nhà”. Tuấn lúc đó đã có một số bài thơ đăng báo, lên đọc tặng các đồng nghiệp từ Hà Nội vào, bài thơ mà khi đó Tuấn còn chưa đặt tên", nhạc sĩ Trương Quý Hải kể.

Sau này bài hát thịnh hành, đi đâu ai biết ca khúc dễ thương về Hà Nội này đều quý mến Bùi Thanh Tuấn. Trước đó, thời sinh viên ông cũng hay cộng tác với Mực Tím, Áo trắng, Hoa học trò và... viết báo kiếm tiền trang trải việc học.

Sau này ra trường, Bùi Thanh Tuấn về làm tại Công ty Văn hóa Q.11, làm trong lĩnh vực xuất bản một vài nơi rồi chính thức làm phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM đúng như ước nguyện thích "đi đó đi đây" trước khi lâm bệnh.

Khi mới phát hiện bệnh, anh nhập viện nhiều lần ở Bệnh viện Gia Định điều trị, sau đó chọn phương pháp về nhà an dưỡng, sống nhẹ nhàng cùng vườn tược, hoa cỏ cho đến khi ra đi...

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn lúc nào cũng thích đọc thơ ở các sự kiện sinh viên Ảnh: FBNV

Tiếc thương người đồng nghiệp tài hoa vắn số, nhà thơ Lý Đợi chia sẻ: "Anh ra đi giữa mùa mà nơi nơi không còn “vắng cơn mưa” và đọc những câu thơ rất... nhẹ lòng của … Bùi Thanh Tuấn: "Ta đã sống những ngày thất lỡ, chênh vênh/Kiêu hãnh, đớn hèn, bất cần, yếu đuối/Thức dậy một sớm mai thấy mình như hạt bụi/Khắc khoải giấc mơ ròng rã nửa đời người/Cảm ơn câu thơ còn đó trên tường vôi/Giờ đã hết cô đơn trong căn phòng bé nhỏ/Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ/Hạt bụi rớt xuống đời, xin lẫn vào nhau...”.