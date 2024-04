Hà Nội: 'Ngộp thở' khi làm việc giữa trời nắng nóng và ô nhiễm không khí

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Hà Nội, lúc 14 giờ 30 ngày 2.4, nhiệt độ tại mặt đường khoảng 40 độ C. Đa số người dân đi đường đều tìm cách chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mít...

Mặt đường Hà Nội xuất hiện ảo ảnh lúc 15 giờ hôm nay ĐÌNH HUY

Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2024 tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Nắng nóng đến sớm, gay gắt khiến những người lao động ngoài trời thêm phần vất vả.

Vừa dừng xe tại chân đường Vành đai 3 trên cao, vợ chồng ông Đặng Văn Phúc (53 tuổi, quê Yên Bái) vội vàng mang chai nước trắng đã chuẩn bị sẵn trong túi ra uống.

Khuôn mặt đỏ gay sau khi làm việc dưới trời nắng, ông Phúc thốt lên: "Nắng thật, mới đầu mùa mà nắng 38 - 39 độ C".

Ông kể, 2 năm trước, vợ chồng ông xuống Hà Nội, mua chiếc xe chở hàng để đi chở thuê. Ngày được nhiều khoảng 5 - 7 chuyến, ngày ít thì 2 - 3 chuyến.

"Hôm nay nắng nóng, người dân ít nhu cầu nên từ sáng đến giờ chúng tôi mới được chuyến hàng đầu tiên. Mùa nắng thì vất vả lắm, mệt gấp 10 lần mùa đông", ông Phúc nói.

Vợ chồng ông Phúc vội vàng uống nước sau khi dừng nghỉ ĐÌNH HUY

Đang lát gạch trên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến, chị Nguyễn Thị Hương (40 tuổi) cho biết, 2 ngày nay, thời tiết chuyển nắng nóng khiến công việc của chị và đồng nghiệp bị ảnh hưởng.

"Khoảng 15 phút chúng tôi phải nghỉ 1 lần để uống nước. Để tránh nắng, chúng tôi chỉ có cách duy nhất là trang bị kín mít. Tuy nhiên, bịt kín thì rất khó thở, làm được một lúc thì mồ hôi chảy ra thấm vào quần áo rất khó chịu", chị Hương nói.

Không chỉ nắng nóng, những người làm việc ngoài trời còn phải đối mặt với ô nhiễm không khí. Lúc 15 giờ hôm nay, IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới - PV) xếp thủ đô Hà Nội ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới với chỉ số AQI trung bình 157 đơn vị.

Hà Nội vẫn ô nhiễm không khí nghiêm trọng ĐÌNH HUY

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 2.4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,3 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 39,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,6 độ C…

Từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo, ngày 3 - 4.4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%.

Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Phía tây Bắc bộ và Nam bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Ở phía đông Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ C.

Những người đi xe máy lấn làn ô tô để tranh thủ bóng râm dưới đường Vành đai 3 ĐÌNH HUY

Trời nắng cũng khiến đường phố trở nên vắng vẻ ĐÌNH HUY

Bịt kín khi hoạt động ngoài trời nắng ĐÌNH HUY

Người lao động nhăn mặt vì cái nắng đầu mùa ĐÌNH HUY

Tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ nghỉ ngơi ĐÌNH HUY

Lúc 14 giờ 39, nhiệt độ ở Hà Nội khoảng 38 độ C ĐÌNH HUY

Công nhân mệt mỏi vì làm việc dưới trời nắng ĐÌNH HUY