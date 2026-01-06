Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội: Người nghỉ hưu được nhận lương hưu kèm quà tết vào đầu tháng 2

Thu Hằng
Thu Hằng
06/01/2026 18:58 GMT+7

Người nghỉ hưu và người mất sức lao động tại Hà Nội được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và quà tết cùng lúc vào đúng kỳ chi trả lương hưu tháng 2.

Thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND của UBND TP.Hà Nội về việc tặng quà tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, BHXH Hà Nội đã hướng dẫn lập danh sách chi quà tết.

Người nghỉ hưu Hà Nội được nhận quà tết cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2 - Ảnh 1.

BHXH Hà Nội và bưu điện trung tâm sẽ chi trả quà tết cho người hưởng lương hưu và người mất sức lao động vào kỳ chi trả lương hưu tháng 2

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2.2026 của cơ quan BHXH thành phố.

Người hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hằng tháng từ BHXH tỉnh khác, từ BHXH Quân đội và BHXH Công an nhân dân chuyển đến đăng ký và nhận lương hưu tại cơ quan BHXH thành phố trước ngày 1.2.

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí đã được cơ quan BHXH thành phố tiếp nhận, giải quyết và ban hành quyết định hưởng trước ngày 1.2.2026.

Mức quà tặng cho mỗi người là 300.000 đồng. Nguồn kinh phí tặng quà được UBND các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan BHXH các cơ sở mở tại các ngân hàng thương mại để tổ chức thực hiện tặng quà.

BHXH cơ sở phối hợp với UBND các phường, xã trên địa bàn quản lý tiếp nhận nguồn kinh phí quà tết trước ngày 20.1, để chuyển kinh phí cho BHXH thành phố và các bưu điện trung tâm kịp thời tổ chức chi quà tết.

BHXH Hà Nội sẽ căn cứ danh sách người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2.2026 để lập danh sách tặng quà tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (đợt 1) ngày 27.1 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các trường hợp duyệt mới, chuyển đến từ BHXH tỉnh khác, BHXH Quân đội và BHXH Công an nhân dân được cơ quan BHXH thành phố tiếp nhận giải quyết và ban hành quyết định hưởng chế độ trước ngày 26.1.

Lập danh sách tặng quà tết (đợt 2) ngày 2.2 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được duyệt mới, chuyển đến từ BHXH tỉnh khác, BHXH Quân đội và BHXH Công an nhân dân có đề nghị hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tháng 2.2026 trở về trước, đã được cơ quan BHXH thành phố tiếp nhận giải quyết và ban hành quyết định hưởng chế độ từ ngày 26.1 đến trước ngày 1.2.

BHXH thành phố và bưu điện trung tâm sẽ tổ chức chi trả quà tết của UBND TP.Hà Nội cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng qua tài khoản hoặc bằng tiền mặt cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch số 341 tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Dự kiến, tổng số quà tặng là hơn 1,165 triệu suất, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách cấp thành phố, cấp xã theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Tin liên quan

Chủ tịch nước quyết định 2 mức quà tết tặng người có công

Chủ tịch nước quyết định 2 mức quà tết tặng người có công

Người có công với cách mạng sẽ được Chủ tịch nước tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ với 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Quà tết hà nội người hưởng lương hưu chi trả lương hưu Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận