Hà Nội: Nhiều xã ngập sâu, công an trắng đêm gia cố đê

Mưa lớn liên tục suốt nhiều giờ do hoàn lưu bão số 11 khiến nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội ngập sâu trong nước. Mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ đã vượt mức báo động 3, đe dọa an toàn hệ thống đê điều.

Tại xã Đa Phúc (huyện Sóc Sơn), nước sông Cầu dâng cao, tràn qua tuyến đê bao khu vực trạm bơm tiêu Tăng Long, gây nguy cơ vỡ đê ở nhiều điểm xung yếu. Công an xã Đa Phúc đã huy động 100% quân số, phối hợp cùng lực lượng thủy lợi, dân quân, bộ đội khẩn trương gia cố đê, chèn tải, đặt bao cát, chiếu sáng xuyên đêm để đảm bảo an toàn.

Công an Hà Nội tiếp tục duy trì nhiều mũi công tác cứu hộ, gia cố đê điều, bảo vệ an toàn đời sống người dân. ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng Công an xã Đa Phúc, TP.Hà Nội, chia sẻ: "Lũ bão thì lực lượng công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân, tập trung hỗ trợ nhân dân đắp đê để ngăn lũ. Cùng với đó hỗ trợ nhân dân thu hoạch mùa màng để chạy lũ. Đồng thời cùng với nhân rà soát, đánh giá tất cả các điều kiện liên quan và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn. Trong đó vận động nhân dân di dời ra khỏi vùng lũ. Đồng thời vận chuyển tài sản cũng như kê cao tài sản nếu có thể để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng con người."

Công an Hà Nội cho biết, lực lượng đang ứng trực 24/24, nắm chắc diễn biến mực nước trên các tuyến sông, giám sát hệ thống đê điều, hỗ trợ dân khắc phục hậu quả, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại những khu vực ngập sâu.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì nhiều mũi công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản và hỗ trợ người dân ổn định đời sống, quyết tâm không để thiệt hại về người.