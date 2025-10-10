Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sau cơn lũ lịch sử, cựu chiến binh nâng niu từng kỷ vật phủ bùn
Video Thời sự

Sau cơn lũ lịch sử, cựu chiến binh nâng niu từng kỷ vật phủ bùn

Phan Hậu - Tuấn Minh
10/10/2025 20:00 GMT+7

Tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, sáng 10.10, cựu chiến binh Vũ Văn Phong (75 tuổi) vẫn cố gắng dọn từng món đồ, lau lại từng tấm ảnh kỷ niệm với các đồng đội, giờ đây đã dính đầy bùn đất.

Cơn lũ lên nhanh đến mức một cựu chiến binh từng trải qua chiến tranh cũng không kịp cứu lấy tài sản của mình. Bữa cơm duy nhất trong ngày là phần cứu trợ do hàng xóm mang đến, đó là một hộp cơm, có chút rau và thịt, đủ khiến ông thấy ấm lòng giữa dòng nước lạnh.

Sau cơn lũ lịch sử, cựu chiến binh nâng niu từng kỷ vật phủ bùn

Sau cơn lũ lịch sử, cựu chiến binh nâng niu từng kỷ vật phủ bùn - Ảnh 1.

Cựu chiến binh Vũ Văn Phong lau chùi những kỷ vật dính nước lũ

ẢNH: TUẤN MINH

Sau cơn lũ lịch sử, cựu chiến binh nâng niu từng kỷ vật phủ bùn - Ảnh 2.

Dọn dẹp trong căn nhà ngổn ngang sau lũ

ẢNH: TUẤN MINH

Với những người từng qua chiến tranh như cụ ông Vũ Văn Phong, có lẽ trận lũ sau bão Matmo này là một cuộc chiến sau giông bão, dọn dẹp trong đống bùn đất kinh hoàng để ổn định lại cuộc sống.

Trong lũ, người dân nhiều nơi tại thành phố Thái Nguyên cũ bị mắc kẹt vì nước lên quá nhanh, phải lên mạng xã hội cầu cứu.

Sau khi nước rút, họ lại tiếp tục khổ sở giữa đống bùn đất, đồ đạc ngổn ngang, không biết bắt đầu dọn từ đâu.

- Ảnh 1.

Những tấm ảnh, những phần thưởng… thứ gì còn lại, ông giữ. Thứ gì mất, ông chỉ thở dài rồi lại tiếp tục dọn dẹp.

ẢNH: PHAN HẬU

Từ sáng 10.10, thành phố Thái Nguyên bắt đầu một cuộc tổng vệ sinh sau cơn lũ lịch sử.

Đường phố tan hoang, xe cộ bám đầy bùn non và rác thải ngổn ngang, rác thải, đồ đạc sinh hoạt của người dân trôi dạt, tấp vào vỉa hè trong khi đường còn ngập nước.

Thống kê sơ bộ đến sáng 8.10, tỉnh Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400 hecta cây trồng, thủy sản bị thiệt hại…

lũ lịch sử thái nguyên bão Matmo Cựu chiến binh Dọn dẹp sau lũ bùn đất sau lũ
Xem thêm bình luận