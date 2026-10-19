Hà Nội phấn đấu có 3 khu du lịch quốc gia vào năm 2030

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 406 về triển khai Chương trình hành động số 20 của Thành ủy Hà Nội nhằm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026 - 2030.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đưa Ba Vì thành một trong 3 khu du lịch quốc gia

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2030 đón và phục vụ từ 47 - 50,5 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 295 - 340.000 tỉ đồng. Quy mô phòng lưu trú du lịch cao cấp từ 4 - 5 sao dự kiến tăng thêm tối thiểu 10.000 phòng.

Đáng chú ý, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện các điều kiện để được công nhận 3 khu du lịch quốc gia, gồm: khu du lịch Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn; khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội.

Bên cạnh đó, thành phố phấn đấu hình thành ít nhất 3 làng nghề, làng cổ trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Các địa điểm được lựa chọn định hướng gồm: làng cổ Đường Lâm (P.Sơn Tây), làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (P.Hà Đông) và làng nghề gốm sứ Bát Tràng (xã Bát Tràng), hướng tới các danh hiệu, giải thưởng quốc tế phù hợp.

Để thực hiện mục tiêu, Hà Nội sẽ hoàn thiện quy hoạch, đầu tư các điều kiện cần thiết cho những khu du lịch dự kiến được công nhận; đồng thời lập và triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đề án bảo tồn và phát triển làng nghề, làng cổ gắn với không gian văn hóa, du lịch tại Vạn Phúc, Bát Tràng, Chuyên Mỹ, Đường Lâm và không gian văn hóa - lịch sử tại Minh Châu.

Phát triển du lịch đêm, phố đi bộ

Cũng theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố định hướng hình thành thêm 3 - 5 tuyến phố đi bộ gắn với phố ẩm thực, biểu diễn văn hóa theo chủ đề và du lịch đêm; phát triển 3 - 5 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn cùng 2 - 3 tổ hợp du lịch thể thao chuyên nghiệp.

Hà Nội cũng sẽ phát triển không gian văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí quanh hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây, hướng tới thu hút khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm.

Đồng thời xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch "Hà Nội 12 tháng - 12 sắc màu trải nghiệm", phát triển thương hiệu "Thu Hà Nội" và nâng tầm các sự kiện như Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội; nghiên cứu tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế và lễ hội nghệ thuật đường phố.

Thành phố cũng có định hướng thúc đẩy du lịch ẩm thực thông qua phát triển các trung tâm ẩm thực, tổ chức Liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội định kỳ hàng năm, qua đó quảng bá thương hiệu ẩm thực thủ đô ra thị trường quốc tế.

Các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang thương hiệu thủ đô, quốc gia và quốc tế cũng được định hướng phát triển gắn với du lịch, tập trung tại các địa bàn như P.Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Cạnh đó, Hà Nội sẽ rà soát, lựa chọn các khu vực đủ điều kiện để thí điểm mô hình du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7 theo định hướng phát triển kinh tế ban đêm.

Thành phố cho biết sẽ xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong cấp phép tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, thương mại và sự kiện quốc tế theo nguyên tắc "một đầu mối - một thủ tục", đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan...