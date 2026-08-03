Du lịch văn hóa chuyển đổi số chiều khách

Muôn mặt chuyển đổi số

Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, TS Lê Xuân Kiêu, đang hồi hộp chờ việc mở bán vé online và tự động vào tháng 10 tới tại di tích này. Theo đó, vé online sẽ được bán ngay trên trang web của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quầy bán vé tự động cũng sẽ xuất hiện ở thực địa. Điều đáng nói là trước đây Văn Miếu đã từng triển khai bán vé online, tuy nhiên, lần bán vé tới đây lại là một trải nghiệm khác. "Trước đây chúng tôi bán qua một app du lịch. Nhưng như thế khách ngại vì không muốn tải app. Vì thế, chúng tôi sẽ bán trực tiếp trên trang của đơn vị. Không phải tải app khách cũng thấy tiện hơn", TS Lê Xuân Kiêu nói.

Tra cứu về mỹ thuật dân gian ở Bảo tàng Mỹ thuật VN ẢNH: BẢO TÀNG CUNG CẤP

Bảo tàng Mỹ thuật VN cũng đang có thêm các sản phẩm chuyển đổi số. Trong đó, có những hình ảnh 3D, những đoạn phim nhỏ về những tác phẩm mỹ thuật tại không gian Mỹ thuật ứng dụng và Mỹ thuật dân gian. Chẳng hạn, trong phim 3D về di sản văn hóa phi vật thể tranh Đông Hồ được UNESCO ghi danh, công chúng có thể thấy những nhánh lúa mọc dần lên, trổ đòng đòng, rồi trĩu hạt, chín thắm. Hoặc những cây ngô mọc lên rồi trổ bắp, đàn gà đi lại dưới gốc cây, đàn chim về ăn lúa… Cách kể về một dòng tranh, khi đưa khung cảnh nông thôn biểu tượng trở nên đa dạng và sinh động hơn nhiều…

Trong khi đó, câu chuyện ấn tượng về chuyển đổi số trong du lịch văn hóa mới nhất lại thuộc về Sun Signature của Sun Group, chiếc thẻ kết nối nhiều trải nghiệm vào một hệ sinh thái thống nhất. Chỉ với một tài khoản, khách hàng được ghi nhận và gia tăng quyền lợi từ việc di chuyển bằng máy bay, nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe... Trong số này, có những địa điểm trải nghiệm ẩm thực đã nhận Michelin, hay việc tái hiện kiến trúc Việt truyền thống là nét thú vị của Sun World.

Liên kết của Sun Signature có thể kết nối với nhiều quyền lợi qua hệ sinh thái mà nó tạo dựng ẢNH: SUN GROUP CUNG CẤP

Chương trình này cũng liên kết với NCB và Visa. Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc quốc gia của Visa tại VN và Lào, cho biết hiện nay thị trường đã có khá nhiều dòng thẻ đồng thương hiệu với những đặc điểm riêng, tuy nhiên phần lớn chúng đều tập trung vào các lợi ích tài chính, nhưng chiếc thẻ Sun Signature lại có định hướng hoàn toàn khác. "Chúng tôi mong muốn tạo nên một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi khách hàng được kết nối với một hệ sinh thái dịch vụ cao cấp và một phong cách sống khác biệt", bà Dung nói. Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng, chương trình này thể hiện được tinh thần mới "kết nối dữ liệu, công nghệ định danh khách hàng và tài chính để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng".

Xu hướng thế giới

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Lữ hành Việt, cho rằng chuyển đổi số là bước tiến rất lớn và cũng là xu hướng tất yếu mà mọi ngành kinh tế đều phải thích ứng, đặc biệt là ngành du lịch - trong đó có các hành trình trải nghiệm văn hóa. Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số giúp tối ưu hóa hoạt động quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh và hiểu rõ hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đối với khách du lịch, việc tìm kiếm thông tin, đặt lịch dịch vụ và trải nghiệm sản phẩm nhanh hơn, phù hợp với nhu cầu cá nhân hơn. "Tôi cho rằng chuyển đổi số sẽ góp phần tích cực thúc đẩy mức chi tiêu của du khách, gia tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm", ông Mạnh nói.

Các tập đoàn đa lĩnh vực có lợi thế trong tạo hệ sinh thái dịch vụ, các loại thẻ tích hợp ẢNH: SUN GROUP

TS Nguyễn Thu Thủy (Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội) cho rằng: "Ở nước ngoài các tập đoàn lớn đa lĩnh vực có những sản phẩm bán chéo như thẻ Sun Signature. Bán chéo có cái lợi là bán hết được sản phẩm của mình, còn người tiêu dùng được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Điều đó cũng sẽ tạo sự trung thành của khách hàng".

Bản thân bà Thủy cho biết khi ra nước ngoài bà thường xuyên dùng các sản phẩm thẻ tích hợp. Chẳng hạn, các nước thường bán vé tham quan thắng cảnh theo gói, chứ không bán theo từng địa điểm. Ở Pháp, với thẻ 50 euro có thể xem được 32 bảo tàng trong thời hạn 4 ngày, trong khi vé vào 1 bảo tàng đã là 15 euro. "Như thế chỉ cần đi hơn 3 bảo tàng đã có lãi. Hơn nữa nó như một tiệc buffet bảo tàng, ai cũng chọn được đúng bảo tàng mình thích, và hiệu quả trong việc cá nhân hóa nhu cầu", bà Thủy nói.

Vì thế, chuyển đổi số trong du lịch, theo TS Thủy, bên cạnh việc có thêm sản phẩm nghe nhìn, cần đẩy mạnh nhịp cầu nối như các loại vé, các loại thẻ tích hợp để khách có thể hưởng lợi nhiều hơn về giá cả và cá nhân hóa trải nghiệm đối với các điểm đến văn hóa. "Điều quan trọng nhất là phải kết nối được với nhau để đưa ra sản phẩm. Các tập đoàn đa lĩnh vực có lợi thế trong việc này, nhưng các kết nối ở quy mô thành phố cũng nên được làm sớm. Sau đó, chúng ta có thể hướng tới kết nối đa quốc gia", TS Thủy nói.