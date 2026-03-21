Hà Nội: Phạt 2 người rao bán ‘suất ngoại giao, suất nội bộ’ nhà ở xã hội

Trần Cường
21/03/2026 23:04 GMT+7

2 trường hợp rao bán 'suất ngoại giao', 'suất nội bộ' nhà ở xã hội vừa bị lực lượng An ninh mạng Công an Hà Nội xử phạt vì cung cấp thông tin giả mạo.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA03) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp rao bán "suất ngoại giao", "suất nội bộ" nhà ở xã hội trên mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, PA03 Công an Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải các bài viết đề cập đến nội dung chuyển nhượng, rao bán "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất mua sớm"… các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội.

Qua xác minh, làm việc, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội khẳng định không rao bán, chuyển nhượng, cũng như không thực hiện bất kỳ hợp đồng giao dịch dân sự, hợp đồng ủy quyền, ủy thác về việc rao bán, chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội với bất kỳ cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh nào.

Việc một số cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung rao bán, chuyển nhượng "suất chắc mua", "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất mua sớm" các căn hộ thuộc dự án là thông tin sai sự thật.

Làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook là Đ.Đ.Đ (56 tuổi) và N.V.T (36 tuổi) cùng trú Hà Nội, cả 2 đều thừa thừa nhận việc đăng tải bài viết rao bán "suất nhà ở xã hội" trên Facebook cá nhân nhằm thu hút người có nhu cầu.

PA03 Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp trên về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Qua sự việc, Công an Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin liên quan đến nhà ở xã hội trên mạng xã hội và tuyệt đối không tin tưởng các bài đăng quảng cáo "suất nội bộ", "bao làm hồ sơ", "bao đậu nhà ở xã hội".

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng và người dân cần tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội từ cơ quan chức năng hoặc chủ đầu tư chính thức.

