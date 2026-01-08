Khánh Hòa: ‘Nổ’ có suất ngoại giao dự án, nữ giám đốc lừa đảo 14 tỉ đồng

Ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Thanh Tú (40 tuổi, ở P.Việt Hưng, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH và dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, năm 2017, qua hoạt động kinh doanh, mua bán, môi giới bất động sản, Tú quen ông T.L.K. (46 tuổi, ở xã Diên Lâm, Khánh Hòa). Sau một thời gian tiếp xúc, Tú nắm được thông tin ông K. đang có nhu cầu đầu tư bất động sản.

Biết ông K. muốn mua đất tại một gói thầu dự án Khu đô thị Mỹ Gia, P.Nam Nha Trang, Tú "nổ" rằng mình được ưu tiên mua suất ngoại giao với giá 9 triệu đồng/m2, một mức giá hấp dẫn so với thị trường.

Hoàng Thị Thanh Tú tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA CUNG CẤP

Điều kiện là phải đặt cọc trước 200 triệu đồng mỗi lô, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư mở bán dự án. Lời chào hàng nghe có vẻ hợp lý, ông K. tin tưởng nên đồng ý mua 70 lô đất và chuyển đặt cọc 14 tỉ đồng cho Tú.

Thực tế, Tú biết rõ gói thầu trong Khu đô thị Mỹ Gia lúc đó chỉ mới khởi công chứ chưa mở bán, nhưng vẫn nhận tiền của ông K..

Đến năm 2022, khi gói thầu được mở bán, ông K. liên hệ với chủ đầu tư thì phát hiện mình bị lừa đảo nên gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai sau khi nhận tiền, Tú không đặt cọc mua đất như đã hứa với ông K. mà sử dụng 14 tỉ đồng để đầu tư mở quán ăn, nhà hàng, cửa hàng quần áo, quán trà sữa, trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.