Khánh Hòa: UBND xã chịu trách nhiệm nếu để đổ chất thải xây dựng trái phép

Ngày 7.1 , UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng sau khi tình trạng đổ chất thải xây dựng trái phép diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Theo chỉ đạo, Công an tỉnh, Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh cùng UBND cấp xã sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi chôn lấp, đổ chất thải xây dựng trái quy định.

Trọng tâm kiểm tra là các phương tiện vận chuyển chất thải đổ sai nơi quy định và những khu vực giáp ranh, ven sông, ao hồ, là nơi thường xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải.

Chất thải xây dựng tập kết tại khu vực tái định cư thuộc P.Nam Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Theo yêu cầu, các địa phương phải quản lý chặt chẽ mặt bằng các công trình, dự án chưa triển khai thi công, tổ chức rào chắn các khu đất trống nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng để đổ trộm chất thải xây dựng. Thực tế thời gian qua, nhiều khu đất trống trên địa bàn Khánh Hòa đã trở thành “bãi rác tự phát”, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc quản lý chất thải xây dựng trên địa bàn nếu để xảy ra tình trạng đổ rác trái phép mà không kịp thời xử lý. Đây là quy định mới, buộc chính quyền cơ sở phải chủ động hơn trong công tác quản lý môi trường.

Rác thải xây dựng đổ bên đường Vành đai 2 (P.Nam Nha Trang) gây mất mỹ quan đô thị ẢNH: BÁ DUY

Về lâu dài, Sở Xây dựng Khánh Hòa được giao khẩn trương tham mưu ban hành quy định về quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng, đồng thời quy hoạch các địa điểm đổ chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng, bùn thải bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước. Song song đó, sở sẽ phối hợp với UBND cấp xã để xác định cụ thể các bãi đổ chất thải xây dựng tập trung, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn được giao nghiên cứu cơ chế khuyến khích tái sử dụng chất thải xây dựng, ưu tiên vật liệu không nung và vật liệu thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.