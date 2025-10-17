Hà Nội quyết tâm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề được Tổng Bí thư chỉ rõ

Chiều 17.10, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo đại hội các nội dung chủ yếu của Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại tổ thảo luận ẢNH: THÀNH ỦY HÀ NỘI

Theo đó, về thể chế, quản trị và huy động nguồn lực, Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị thủ đô theo hướng tiên tiến, tích hợp, hiện đại, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ.

Hà Nội cũng xác lập mô hình phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tư nhân thành lực lượng chủ đạo. Tiến tới nền kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và có giá trị gia tăng cao. Hình thành ba cực sáng tạo làm trụ cột dẫn dắt: "Di sản - Tri thức - Công nghệ"…

Cạnh đó, Hà Nội sẽ thúc đẩy mạnh mẽ KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực. Xây dựng Hà Nội thành thành phố thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.

Về quy hoạch và phát triển đô thị, nông thôn, Hà Nội sẽ triển khai, rà soát và điều chỉnh quy hoạch theo mô hình phát triển mới; quản lý phát triển đô thị, nông thôn bền vững gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả. Quyết tâm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề đô thị tồn tại kéo dài gồm: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường (nước, không khí); tình trạng ngập úng ở khu vực nội đô và ven đô.

"Hà Nội đã nói là làm" trở thành thông điệp hành động

Về văn hóa, dự thảo cho biết sẽ phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến Thăng Long Hà Nội, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh… Lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, xây dựng thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh, trở thành hình mẫu văn hoá, tri thức dẫn dắt quốc gia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII ẢNH: HỮU THẮNG

Về GD-ĐT, Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống giáo dục hàng đầu cả nước, hội nhập quốc tế; phổ cập giáo dục STEAM, STEM (phương pháp giáo dục tích hợp - PV), giáo dục sáng tạo và nghiên cứu khoa học từ bậc phổ thông. Hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường học từ phổ thông đến đại học.

Về y tế và an sinh xã hội, Hà Nội sẽ nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện chất lượng sống người dân. Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ xã hội thiết yếu chất lượng.

Cạnh đó, Hà Nội sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng công trình có tính lưỡng dụng cao; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên cho phát triển…

Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm. Xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ…

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo: "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng". Đây cũng là thông điệp hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, cũng là lời hiệu triệu gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô.

"Mỗi người trong chúng ta hãy tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dấn thân và tiên phong, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết liệt hành động, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đã đề ra; góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cả nước và danh hiệu cao quý "Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình - Thành phố sáng tạo", ông Thanh bày tỏ.

Trước đó, sáng 16.10, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Hà Nội phải giải quyết dứt điểm 4 vấn đề tồn tại nhiều năm của thủ đô: ô nhiễm, ùn tắc, ngập úng, trật tự đô thị. Đây là những vấn đề mà nhân dân rất mong đợi.