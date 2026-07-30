Hà Nội ra mắt Cổng thông tin điện tử, tăng tương tác với người dân

Sáng 30.7, UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố ẢNH: VIẾT THÀNH

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, đổi mới phương thức truyền thông của chính quyền trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Thiết, nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng thông tin điện tử thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Nền tảng này được tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số của thành phố như iHanoi, HanoiWork và các hệ thống dùng chung.

Đồng thời, lan tỏa thông tin trên các cơ quan báo chí và hệ sinh thái mạng xã hội "Thủ đô Hà Nội - Việt Nam", góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh thủ đô và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn mới của công tác quản trị đô thị. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi phương thức điều hành cũng phải thay đổi.

Cạnh đó, thông tin phải được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn; những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được nắm bắt kịp thời để xử lý; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: VIẾT THÀNH

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành nền tảng dùng chung không phải để thay đổi cổng thông tin điện tử của thành phố hay các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Điều thay đổi là cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền thành phố.

Ông Vũ Đại Thắng cho rằng, điều đó có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác chỉ đạo, điều hành. Theo đó, lãnh đạo thành phố sẽ có thêm một kênh để theo dõi tình hình từ cơ sở; các sở, ngành và chính quyền địa phương có điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn trong cung cấp thông tin và xử lý công việc. Người dân và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn khi tiếp cận thông tin chính thống và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, giá trị của nền tảng này sẽ không được đánh giá bằng số lượng trang thông tin điện tử được xây dựng hay số lượng tin, bài được đăng tải. Giá trị của nền tảng phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; việc các phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời hơn.

Đặc biệt là khả năng giúp lãnh đạo các cấp nắm chắc tình hình để đưa ra quyết định sát với thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu thành phố hướng tới khi xây dựng và đưa nền tảng này vào vận hành.