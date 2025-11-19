Tạo dựng môi trường số lành mạnh để không gây tổn thương tinh thần của giới trẻ

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN.

5 nhóm tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc lắng nghe, tập hợp trí tuệ đông đảo thanh niên để xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Anh khẳng định Đại hội Đoàn là sự kiện chính trị quan trọng nhất, và văn kiện Đại hội chính là kim chỉ nam xác định mục tiêu, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn tới.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Lâm cho biết dự thảo văn kiện được xây dựng một cách khoa học, nghiêm túc, bám sát tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên, để văn kiện thực sự "bám sát thực tiễn đời sống", cần có sự tham gia góp ý sâu rộng từ chính những người trẻ. Đây là lý do T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị, nhằm huy động những ý kiến tâm huyết, những trăn trở từ thực tế để hoàn thiện văn kiện trước khi Đại hội diễn ra dự kiến vào tháng 6.2026.

Anh Lâm đã giới thiệu nội dung cốt lõi dự kiến triển khai để đại biểu đóng góp ý kiến. "Chúng tôi đã chọn phong trào là Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới với 5 nhóm tiên phong. Thứ nhất là tiên phong trong học tập, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là việc chúng ta cụ thể hóa Nghị quyết 57. Thứ hai là tiên phong trong thi đua làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước. Đây là nhiệm vụ mà chúng ta cụ thể hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Thứ ba là tiên phong trong hội nhập quốc tế để cụ thể hóa Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Thứ tư là tiên phong trong tình nguyện vì cộng đồng. Và thứ năm là tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", anh Lâm nói.

Anh Lâm cũng cho biết sẽ triển khai chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" trên cả ba phương diện trí tuệ, thể chất và tinh thần; đồng thời mong muốn lắng nghe các ý kiến về việc làm thế nào để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo gắn với kinh tế xanh, và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được trân trọng, tiếp thu đầy đủ, thể hiện tinh thần cầu thị và quyết tâm xây dựng một văn kiện Đại hội thực sự của thanh niên, vì thanh niên.

Hỗ trợ toàn diện cho thanh niên khởi nghiệp

Tham luận tại hội nghị, anh Nguyễn Đình Tuấn Phát (Ủy viên BCH Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, Phó chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ khu vực Trảng Bom), nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc đồng hành cùng tổ chức Đoàn xây dựng các phong trào và chương trình mang tính bền vững của nhiệm kỳ mới.

TS Nguyễn Viết Hải nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Phát, các mô hình tình nguyện và an sinh xã hội như "Nhà nhân ái", "Điều ước cho em", hỗ trợ học sinh nghèo hay các công trình dân sinh cần được đánh giá không chỉ ở số lượng mà phải phản ánh rõ tác động dài hạn đối với đời sống người dân. Anh đề nghị bổ sung đánh giá sau hỗ trợ để thấy được sự cải thiện về thu nhập, điều kiện học tập và mức độ duy trì của các công trình tại địa phương.

Đối với chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp - lập nghiệp, anh Phát cho rằng cần tăng tính thực chất bằng cách thể hiện tỷ lệ các dự án khởi nghiệp duy trì hiệu quả sau 1-3 năm, đồng thời chỉ rõ những khó khăn phổ biến của thanh niên như: thiếu vốn, không người hướng dẫn, thiếu kỹ năng quản trị hay chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Nhật Nguyên, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh doanh Rouen - Đại học Rouen Normandy (Pháp), đại biểu trí thức trẻ toàn cầu, đánh giá cao định hướng "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Tuy nhiên, anh Nguyên cho rằng riêng về mảng khởi nghiệp, văn kiện còn thiếu một "lộ trình chiến lược hoàn chỉnh" và cần có kế hoạch hỗ trợ toàn diện cho thanh niên khởi nghiệp.

Anh Nguyên đề xuất kế hoạch 6 điểm cụ thể nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho thanh niên. Trong đó, cần thiết phải khảo sát nhu cầu thực tế của thanh niên khởi nghiệp tại địa phương để kết nối hiệu quả các dự án tiềm năng với những quỹ đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ. Đoàn cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các trường đại học để tổ chức những khóa đào tạo kỹ năng khởi nghiệp bài bản, đặc biệt ưu tiên các nhóm thanh niên yếu thế ở vùng sâu, vùng xa.

Anh Nguyên đề xuất xây dựng hệ thống hướng dẫn và nền tảng trực tuyến, tạo ra mạng lưới cố vấn và cộng đồng doanh nhân trẻ để hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau trong suốt quá trình phát triển. Cần phát triển các kênh truyền thông hiện đại như Podcast, YouTube không chỉ để chia sẻ câu chuyện thành công mà còn để nói về "bài học từ thất bại" và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các nhà khởi nghiệp trẻ. Anh cho rằng việc đối mặt với áp lực và thất bại là một phần tất yếu của hành trình này. Vì vậy, cần xây dựng ngân hàng dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp để thu thập, phân tích thông tin, từ đó phục vụ cho công tác hoạch định chính sách quốc gia một cách khoa học và hiệu quả hơn.

Coi trọng sức khỏe tinh thần của thanh niên

Trong góp ý của mình, TS Nguyễn Viết Hải (Trường ĐH Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội), nhấn mạnh sức khỏe tinh thần đang trở thành một trong những vấn đề bức thiết nhất của thanh niên hiện nay. Theo dữ liệu nghiên cứu mà anh đề cập, tình trạng căng thẳng, rối loạn lo âu, trầm cảm và nghiện mạng xã hội đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt khi số vụ việc đáng tiếc liên quan đến tâm lý học đường liên tục xảy ra thời gian qua. Anh Hải cho rằng đây không còn là vấn đề riêng của gia đình hay ngành y tế, mà cần được Đoàn xem như một trọng tâm chiến lược trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị thu hút nhiều bạn trẻ tham gia góp ý ẢNH: ĐĂNG HẢI

Để chăm lo thực chất cho đời sống tinh thần thanh niên, anh đề xuất T.Ư Đoàn chủ trì xây dựng Chương trình quốc gia về sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT và các trường đại học, nơi có mạng lưới chuyên gia tâm lý đủ năng lực. Chương trình cần bao gồm hệ thống sàng lọc sớm, hỗ trợ khủng hoảng tâm lý, tư vấn miễn phí và các hoạt động nâng cao kỹ năng quản lý cảm xúc, thích ứng với áp lực và xây dựng lối sống cân bằng.

Bên cạnh đó, anh Hải nhấn mạnh vai trò của Đoàn trong việc tạo dựng môi trường số lành mạnh, giảm tác động tiêu cực của tin giả, bạo lực mạng và so sánh ảo - những yếu tố gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho giới trẻ. Anh cũng đề xuất phát triển các "không gian an toàn" tại trường học và cộng đồng, nơi thanh niên có thể chia sẻ, kết nối và tìm kiếm hỗ trợ một cách tự nhiên. Theo anh, chỉ khi Đoàn đặt sức khỏe tinh thần vào đúng vị trí ưu tiên, thế hệ trẻ mới có thể phát triển toàn diện, tự tin và đủ bản lĩnh trước những biến động nhanh của thời đại số.