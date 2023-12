Hà Nội rét 13 độ C, người dân đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 16.12, không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, Trung Trung bộ.

Người lao động đốt lửa để chống lại cái rét 12 - 13 độ C tại Hà Nội ĐÌNH HUY

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi Bắc bộ phổ biến 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 15 - 18 độ C. Các chuyên gia nhận định, đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong đêm 17.12, nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 12 - 13 độ C, kèm theo gió to khiến nhiều người khi ra đường cảm thấy lạnh tê tái.

Để chống lại cái lạnh, nhiều người mưu sinh trong đêm phải đốt lửa sưởi ấm trên các tuyến phố như Phạm Hùng, Hoàng Cầu, Vành đai 3, Tây Sơn, Lê Đức Thọ...

Đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa, anh Bùi Ngọc Anh (quê H.Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, mùa đông năm nay đến muộn nhưng chuyển rét đột ngột khiến bản thân chưa thể thích nghi với môi trường hiện tại. Chính vì vậy, trong những lần đứng đợi khách, anh đều phải ngồi cạnh đống lửa để giữ ấm cho bản thân.

Anh Ngọc Anh đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè ĐÌNH HUY

Làm nghề xe ôm đã nhiều năm nay, anh Ngọc Anh cho rằng, những ngày rét đậm là thời gian ít khách nhất vì người dân ngại ra đường. Để có đủ tiền trang trải cuộc sống, anh phải chạy xe suốt đêm, khoảng 6 - 7 giờ sáng mới nghỉ.

Tại các quán trà nóng, bán ngô nướng, khoai nướng... trên vỉa hè Hà Nội, nhiều người, nhất là các bạn trẻ cũng hẹn hò, tụ tập nói chuyện bên đống lửa. Nhiều bạn trẻ cho rằng, khi thời tiết chuyển rét, việc ngồi uống nước nói chuyện trước đống lửa là trải nghiệm đáng nhớ.

Theo dự báo, đợt rét này sẽ còn kéo dài ít nhất đến ngày 25.12.

Tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ, nhiều người lao động tìm đến những quán nước được đốt sẵn lửa để sưởi ấm ĐÌNH HUY

Những người chủ quán cũng tận dụng việc đốt lửa để hút khách ĐÌNH HUY

Chị Phan Thanh Mai (38 tuổi, quê H.Xuân Trường, Nam Định) ngồi cạnh đống lửa trong lúc đợi xe chở rác trên đường Vành đai 3 ĐÌNH HUY

Thời tiết như hiện tại cũng là thời điểm thích hợp để hẹn hò, tụ tập nói chuyện bên đống lửa trên vỉa hè Hà Nội ĐÌNH HUY

Tại khu vực ngã tư đường Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu lúc 21 giờ 30 có ít nhất 4 đống lửa được đốt gần nhau ĐÌNH HUY

Vừa nói chuyện, vừa sưởi ấm bên đống lửa đa số là các bạn trẻ ĐÌNH HUY

Cùng nhau ăn khoai nướng, ngô nướng ĐÌNH HUY

