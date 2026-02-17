Sáng mùng 1, Hà Nội thức dậy trong một nhịp điệu khác thường. Không còn những dòng người chen chúc hay tiếng còi xe kéo dài, thành phố bắt đầu một ngày mới yên bình trong bầu không khí trong trẻo, se lạnh của buổi sớm đầu xuân.

Tại khu vực chợ Đồng Xuân, một số người dân xuống phố có mặt từ sớm để ghi lại những khoảnh khắc yên bình những ngày đầu năm. Trước cổng chợ và các tuyến phố lân cận, từng nhóm bạn, gia đình ghi lại khoảnh khắc ngày mới.

Hà Nội sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026: Phố thưa, chùa đông người đi lễ

Góc Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, nơi đêm qua còn rực rỡ ánh pháo hoa và đông kín người chờ đón năm mới, sáng nay trở nên thưa thớt, yên ắng. Bên Hồ Hoàn Kiếm lúc này chỉ có những con người dậy sớm đi bộ, thong thả tận hưởng một buổi sáng rất khác giữa lòng thủ đô.

Cũng giống như Hồ Hoàn Kiếm, chợ hoa Hàng Lược cũng trở về với vẻ yên bình sau những ngày tấp nập người mua kẻ bán dịp cận tết. Không còn cảnh chen chân chọn đào, chọn quất, sáng mùng 1 chỉ còn lác đác vài hàng quán mở xuyên tết, phục vụ bữa sáng cho người dân.

Trái với sự thưa vắng trên nhiều tuyến phố, không khí tại các điểm chùa lại nhộn nhịp hơn. Tại chùa Trấn Quốc, dòng người tìm về lễ Phật mỗi lúc một đông. Trong không gian linh thiêng bên mặt hồ lộng gió, từng nén hương đầu năm được thắp lên, gửi gắm những ước nguyện bình an và sum vầy.

Đông người dân về chùa Trấn Quốc thắp hương, cầu an lành đầu năm mới ẢNH: NGUYỄN THUÝ AN

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, dòng người tìm về chùa mỗi lúc một đông. Già trẻ, gái trai, ai cũng rạng rỡ trong niềm vui năm mới. Giữa làn khói hương cùng tiếng chuông ngân vang, những ước nguyện bình an, hạnh phúc được gửi gắm theo từng nén hương. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là lời cầu chúc đầu năm, mà còn là sự tiếp nối một nếp sống đã bền bỉ qua nhiều mùa xuân của người Hà Nội.

Sáng sớm, thành phố se lạnh, đường thoáng ẢNH: NGUYỄN THUÝ AN

Rồi chỉ ít ngày nữa thôi, phố phường sẽ lại đông đúc, tiếng xe sẽ lại vội vàng. Nhưng Hà Nội của buổi sớm mùng 1 sẽ còn đọng lại như một lát cắt bình yên của tết trong ký ức mỗi người dân thủ đô.