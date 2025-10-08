Hà Nội sẽ có thêm 800 giường bệnh nhi khoa

"Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhi Hà Nội và các tỉnh lân cận". Đây là thông tin được tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết tại lễ kỷ niệm 1 năm thành lập và hội nghị khoa học nhi khoa được Bệnh viện Nhi Hà Nội tổ chức ngày 8.10.

Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ đạt 1.000 giường bệnh, với các thiết bị hiện đại, nhân lực chất lượng cao ẢNH: TUẤN MINH

Trong năm đầu tiên đi vào hoạt động (từ tháng 10.2024), Bệnh viện Nhi Hà Nội đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán điều trị, bao gồm phẫu thuật nội soi điều trị các ca bệnh khó cho bệnh nhi nhỏ tuổi; thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị các bệnh khó. Bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động như đăng ký khám chữa bệnh tự động, thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai bệnh án điện tử, phần mềm quản lý nhân sự… hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Đặc biệt, với hệ thống dữ liệu lưu trên bệnh án điện tử toàn chặng giúp bệnh viện đánh giá mô hình bệnh tật, kịp thời bố trí nhân lực, thiết bị, thuốc cho điều trị.

Hiện, Bệnh viện Nhi Hà Nội có 200 giường bệnh, 28 khoa, phòng và đơn nguyên, đầy đủ các chuyên khoa phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng bệnh cho trẻ em ở mọi lứa tuổi; đã tiếp nhận trên 14.000 ca điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên đạt trên 100%.

"Ngay trong năm đầu tiên, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã phục vụ hàng trăm ngàn trẻ; điều trị và quản lý nhiều bệnh lý mạn tính, phức tạp. Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, bao gồm ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý trẻ em, là đơn vị tuyến đầu về nhi khoa của thủ đô", tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội, cho biết.

Tại buổi lễ, UBND TP.Hà Nội cũng đã trao tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân của Bệnh viện Nhi T.Ư và Bệnh viện Nhi Hà Nội. Dịp này, Hội Nhi khoa TP.Hà Nội chính thức ra mắt, do tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng làm Chủ tịch.



