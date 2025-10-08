Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hà Nội sẽ có thêm 800 giường bệnh nhi khoa

Liên Châu
Liên Châu
08/10/2025 17:22 GMT+7

Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhi Hà Nội và các tỉnh lân cận.

"Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhi Hà Nội và các tỉnh lân cận". Đây là thông tin được tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết tại lễ kỷ niệm 1 năm thành lập và hội nghị khoa học nhi khoa được Bệnh viện Nhi Hà Nội tổ chức ngày 8.10.

Hà Nội sẽ có thêm 1.000 giường bệnh nhi khoa - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ đạt 1.000 giường bệnh, với các thiết bị hiện đại, nhân lực chất lượng cao

ẢNH: TUẤN MINH

Trong năm đầu tiên đi vào hoạt động (từ tháng 10.2024), Bệnh viện Nhi Hà Nội đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán điều trị, bao gồm phẫu thuật nội soi điều trị các ca bệnh khó cho bệnh nhi nhỏ tuổi; thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị các bệnh khó. Bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động như đăng ký khám chữa bệnh tự động, thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai bệnh án điện tử, phần mềm quản lý nhân sự… hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Đặc biệt, với hệ thống dữ liệu lưu trên bệnh án điện tử toàn chặng giúp bệnh viện đánh giá mô hình bệnh tật, kịp thời bố trí nhân lực, thiết bị, thuốc cho điều trị.

Hiện, Bệnh viện Nhi Hà Nội có 200 giường bệnh, 28 khoa, phòng và đơn nguyên, đầy đủ các chuyên khoa phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng bệnh cho trẻ em ở mọi lứa tuổi; đã tiếp nhận trên 14.000 ca điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên đạt trên 100%.

"Ngay trong năm đầu tiên, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã phục vụ hàng trăm ngàn trẻ; điều trị và quản lý nhiều bệnh lý mạn tính, phức tạp. Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, bao gồm ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý trẻ em, là đơn vị tuyến đầu về nhi khoa của thủ đô", tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội, cho biết.

Tại buổi lễ, UBND TP.Hà Nội cũng đã trao tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân của Bệnh viện Nhi T.Ư và Bệnh viện Nhi Hà Nội. Dịp này, Hội Nhi khoa TP.Hà Nội chính thức ra mắt, do tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng làm Chủ tịch.


Tin liên quan

Bệnh nhi nhập viện do nhiễm RSV tăng nhanh

Bệnh nhi nhập viện do nhiễm RSV tăng nhanh

Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết số ca mắc RSV (Respiratory syncytial virus - vi rút hợp bào hô hấp) đang tăng nhanh, chiếm tỷ lệ 60 - 70% bệnh nhi nằm nội trú điều trị các bệnh về hô hấp. Lứa tuổi dễ mắc là trẻ dưới 2 tuổi. Đặc biệt, trẻ dưới 6 tháng có nguy cơ chuyển thành viêm phổi nặng.

Hà Nội triển khai điều tra về bệnh không lây nhiễm trong dân cư

Khám phá thêm chủ đề

bệnh viện nhi hà nội Ngô Quang Hùng Nhi khoa Giường bệnh Sở Y Tế Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận