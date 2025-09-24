Hà Nội sẽ đặt các ki ốt dịch vụ công tại các khu đông dân cư

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành văn bản chấp thuận chủ trương triển khai các mô hình hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn.

Hà Nội sẽ triển khai thêm 3 mô hình để đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp ẢNH: HỒNG ANH

Theo đó, trong thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội (trung tâm) sẽ triển khai 3 mô hình, gồm: điểm phục vụ hành chính công cộng đồng; dịch vụ công lưu động; cộng tác viên hành chính công, nhằm mục đích đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mọi đối tượng, đặc biệt là người yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân lao động… có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với mô hình dịch vụ công lưu động, cơ quan chức năng sẽ cải tạo xe buýt cũ hoặc xe điện thành "văn phòng lưu động" có trang bị thiết bị công nghệ (máy tính, máy in, máy quét, đường truyền internet tốc độ cao…) đi kèm, để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

"Văn phòng lưu động" sẽ hoạt động theo lịch trình cố định tại các khu vực xa trung tâm, vùng ngoại thành, khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều đối tượng yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân.

Bên cạnh việc giải quyết trực tiếp hồ sơ, các cán bộ trung tâm và cộng tác viên/hướng dẫn viên sẽ vừa hướng dẫn, tập huấn cho người dân kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

"Văn phòng lưu động" sẽ hoạt động theo lịch trình cố định (dự kiến mỗi 1 lần/tuần về địa bàn ngoại thành xa trung tâm; 2 lần/tuần đến khu công nghiệp; định kỳ đến điểm dân cư đông). Các lịch trình hoạt động khác sẽ được công khai trên cổng thông tin của trung tâm và mạng xã hội.

Nhóm đối tượng phục vụ mà "văn phòng lưu động" hướng đến sẽ là người dân tại vùng xa trung tâm, vùng khó khăn; người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật; công nhân trong các khu công nghiệp; nông dân, học sinh, sinh viên.

"Văn phòng lưu động" sẽ triển 5 nhóm dịch vụ, gồm: hỗ trợ người dân tạo tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; quét, số hóa hồ sơ giấy ngay tại chỗ; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; tra cứu trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp ngay khi có thể.

Hà Nội sẽ triển khai nhiều ki ốt dịch vụ công ở các khu dân cư lớn, hoạt động cả vào buổi tối và cuối tuần ẢNH: HỒNG ANH

Ki ốt dịch vụ công sẽ hoạt động cả ngoài giờ hành chính

Đối với mô hình điểm phục vụ hành chính công cộng đồng (ki ốt dịch vụ công), trung tâm sẽ triển khai tại các khu dân cư lớn như khu đô thị Times City (P.Vĩnh Tuy); khu đô thị Smart City (P.Tây Mỗ); các khu dân cư xa trung tâm ở H.Mỹ Đức, Ba Vì cũ…

Tại các ki ốt dịch vụ công, nhân sự là các nhân viên bưu chính công ích kết hợp tình nguyện viên, cán bộ đoàn thể tại địa phương sẽ hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Ưu tiên hỗ trợ các thủ tục hành chính đơn giản, thiết yếu.

Để được phục vụ, người dân có nhu cầu cần đăng ký trước dưới hình thức trực tiếp, qua điện thoại, ứng dụng trực tuyến để được sắp xếp thời gian hỗ trợ phù hợp, kể cả ngoài giờ hành chính (buổi tối và cuối tuần).

Các điểm phục vụ sẽ có lịch làm việc rõ ràng, thông báo trên các bảng tin tại khu dân cư, website của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội và qua các phương tiện truyền thông của thành phố.

Trung tâm sẽ huy động cộng tác viên hành chính công là lực lượng sinh viên các ngành luật, hành chính, công nghệ thông tin; đoàn viên, hội viên tại địa phương; cán bộ hưu trí có kinh nghiệm; doanh nghiệp xã hội và tổ chức phi lợi nhuận phối hợp tham gia hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.



