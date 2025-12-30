Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Hà Nội sẽ làm đường sắt một ray phía đông sông Tô Lịch

Nguyễn Trường
30/12/2025 20:19 GMT+7

Theo đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch, tỷ lệ 1/500 được công bố, tuyến monorail (đường sắt một ray) nhánh 2 Giáp Bát - Thanh Liệt - Phú Lương được quy hoạch dọc phía đông sông Tô Lịch, góp phần tăng cường năng lực giao thông công cộng khu vực.

Ngày 30.12, Sở QH-KT Hà Nội phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã công bố 2 đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch.

Hà Nội sẽ làm đường sắt một ray phía đông sông Tô Lịch- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án cải tạo sông Tô Lịch

ẢNH: SUN GROUP

2 đồ án quy hoạch được lập trên cơ sở nghiên cứu tổng thể toàn tuyến sông Tô Lịch, bảo đảm đồng bộ giữa cải tạo cảnh quan, tổ chức không gian đô thị và giải quyết căn bản bài toán môi trường nước.

Theo đó, Đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch, đoạn đường nhánh nút giao Hoàng Quốc Việt - Võ Chí Công đến cầu Mới (gần Ngã Tư Sở) dài 6,2 km.

Khu vực nghiên cứu có quy mô khoảng 324.000 m2, kết nối với các trục giao thông quan trọng như Võ Chí Công, Bưởi, Láng, Nguyễn Trãi, góp phần tạo nên trục không gian mở xuyên suốt khu vực phía tây và tây nam nội đô.

Theo đồ án, việc xây dựng mới được kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên không gian cây xanh, mặt nước và các công trình phục vụ cộng đồng; chỉ cho phép bố trí các công trình quy mô nhỏ, tối đa một tầng như ki ốt dịch vụ, chòi nghỉ, nhà vệ sinh công cộng, công trình phụ trợ trong các ô đất cây xanh.

Không gian cảnh quan được tổ chức theo từng đoạn, gắn với đặc trưng lịch sử và hiện trạng khu vực. Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy, khu vực đầu nguồn sông Tô Lịch, được định hướng hình thành các không gian công cộng lớn, quảng trường. Đoạn từ Cầu Giấy đến đường Nguyễn Trãi được xác định là không gian văn hóa, gắn với các giá trị truyền thống và lễ hội.

Cạnh đó, đoạn từ Ngã Tư Sở đến hết đoạn phân nhánh Linh Đàm và sông Nhuệ, có chiều dài 7 km, phạm vi nghiên cứu khoảng gần 460.000 m2. Quy hoạch xác định rõ nguyên tắc kế thừa hiện trạng, cải tạo, chỉnh trang các khu đất cây xanh, công viên, khu thể dục thể thao hiện có, đồng thời bổ sung các không gian công cộng mới, bảo đảm sự gắn kết hài hòa với khu dân cư xung quanh.

Cụ thể, đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Vành đai 3 được định hướng phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực ven sông. Đoạn từ Vành đai 3 đến cầu Thanh Liệt được định hướng trở thành không gian sinh thái, thư giãn, vui chơi giải trí.

Về giao thông, hệ thống đường hai bên sông tiếp tục sử dụng các tuyến hiện có, đồng bộ với dự án chỉnh trang toàn tuyến.

Đặc biệt, tuyến monorail (đường sắt một ray - PV) nhánh 2 Giáp Bát - Thanh Liệt - Phú Lương được quy hoạch dọc phía đông sông Tô Lịch, đoạn từ đường Phan Trọng Tuệ đến nhánh rẽ sông Lừ, góp phần tăng cường năng lực giao thông công cộng khu vực.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trong giai đoạn từ năm 2026 đến đầu 2027. Đồng thời, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện quy hoạch giai đoạn 3, từ Cầu Bươu đến cửa sông Hồng, nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến sông Tô Lịch, kết nối đồng bộ hệ thống cây xanh, mặt nước và các không gian công cộng, từng bước kiến tạo một "lá phổi xanh" mới cho thủ đô.

Trước đó, ngày 19.12, Hà Nội đã khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang công viên dọc sông Tô Lịch với tổng vốn đầu tư 4.665 tỉ đồng, do Sun Group làm chủ đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT).

