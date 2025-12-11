Hà Nội sẽ phạt nguội hành vi chiếm vỉa hè, lòng đường

Trong kế hoạch nhằm giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, UBND TP.Hà Nội yêu cầu ngày 13.12, các đơn vị đồng loạt triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Vỉa hè tại ngã tư Thái Thịnh - Tây Sơn (P.Đống Đa) bị chiếm dụng sáng 11.12 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Quyết liệt "lấy" lại vỉa hè

Kế hoạch cũng nêu rõ 4 điểm nghẽn về trật tự đô thị, gồm: điểm nghẽn về pháp lý, cơ chế; điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng; điểm nghẽn về ý thức chấp hành quy định của nhân dân, công tác đảm bảo an sinh xã hội; điểm nghẽn về cơ chế phối hợp, quản lý từ cơ sở.

Về giải pháp trước mắt, Hà Nội yêu cầu tuyên truyền, phát huy vai trò nhân dân trong phát hiện, tố giác hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường qua ứng dụng iHanoi, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội…

Tổ chức giải tỏa, chỉnh trang lòng đường, hè phố; giải tỏa các vi phạm về biển hiệu, quảng cáo, mái che, bục bệ, cầu dẫn sai quy định; các điểm tập kết vật liệu xây dựng, chợ cóc, chợ tạm, trông giữ phương tiện trái phép và vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, gây mất trật tự, mỹ quan đô thị…

Yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động và cưỡng chế linh hoạt; hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động kinh doanh hợp pháp của nhân dân. Thành lập các tổ giám sát để việc thực hiện được nghiêm túc, hiệu quả.

Các giải pháp trước mắt được thực hiện từ nay và hoàn thành trong quý 1/2026, chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp sẽ hoàn thành trước 31.12.

Giai đoạn 2 tiến hành tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm sẽ hoàn thành trước ngày 30.1.2026. Giai đoạn 3 duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm sẽ duy trì thường xuyên, liên tục.

"Địa bàn nào để tồn tại các vi phạm mà không có biện pháp giải quyết, xử lý triệt để, hiệu quả; để các cơ quan cấp trên, báo chí và nhân dân phản ánh nhiều lần thì chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Hà Nội", kế hoạch nhấn mạnh.

Một "điểm đen" về chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trên phố Đoàn Trần Nghiệp (P.Hà Đông) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Xây dựng cơ sở dữ liệu số về trật tự đô thị

Về giải pháp lâu dài (thực hiện từ 2026 - 2027), Hà Nội yêu cầu các cơ quan rà soát các văn bản pháp luật về quản lý trật tự đô thị để đề xuất sửa đổi hoặc ban hành quy định mới.

Cạnh đó, hoàn thiện quy trình xử phạt nguội bằng hình ảnh trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên môi trường mạng. Nội dung này giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Sở KH-CN thực hiện.

Về hạ tầng, thành phố yêu cầu rà soát, đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe, bố trí các điểm tập kết rác, nhà vệ sinh công cộng.

Hà Nội cũng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ vào kế hoạch giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị, trong đó yêu cầu lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố trọng điểm; sử dụng AI để phân tích hình ảnh, tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm.

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về trật tự đô thị để phục vụ công tác chuyên môn...