Hà Nội 'siết chặt' kinh doanh, công ty 'ma' giảm mạnh

Tiếp tục chương trình kỳ họp HĐND TP.Hà Nội chiều 26.11, đa số đại biểu tán thành thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo, giải trình tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN HỢP

Theo nội dung nghị quyết, trong năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo; đảm bảo an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội.

HĐND TP.Hà Nội cũng thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 11%; GRDP/người 198 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện 730.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.

Trong năm 2026, Hà Nội sẽ quyết tâm thực hiện các giải pháp khắc phục 5 "điểm nghẽn" về tình trạng ngập úng; ùn tắc giao thông; vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí; an toàn vệ sinh thực phẩm; trật tự đô thị.

Đồng thời, phối hợp điều chỉnh quy hoạch góp phần hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, gắn kết với phát triển đô thị, liên thông, kết nối đa phương thức với các loại hình vận tải khác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hà Nội cũng đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm gồm: tuyến đường sắt đô thị số 2.1 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); tuyến số Văn Cao - Hòa Lạc; giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng; đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô; các cầu qua sông Hồng (Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo); khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Doanh nghiệp giải thể nhiều không phải là "tín hiệu buồn"

Tại kỳ họp, đề cập đến lo ngại của đại biểu về việc số doanh nghiệp giải thể cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, khi thành phố mở cửa, cơ chế được tháo gỡ mạnh mẽ thì số lượng doanh nghiệp thành lập nhiều hơn.

Tuy nhiên, khi thành phố siết lại việc kinh doanh để đảm bảo đúng quy định pháp luật thì số doanh nghiệp "ma" giảm mạnh.

Ông Lưu cho biết thêm, ngày xưa thành lập nhiều, nhưng số giải thể cũng rất lớn. Có những doanh nghiệp chỉ giải thể sau 3 - 6 tháng thành lập. Đây là những doanh nghiệp thành lập để "làm một việc gì đó" mà không mang tính chất sản xuất, kinh doanh.

"Đây không phải là tín hiệu mừng, nhưng không phải là tín hiệu buồn. Chúng ta thà rằng ít doanh nghiệp nhưng mà tốt. Ít doanh nghiệp nhưng toàn diện trên các lĩnh vực, doanh nghiệp hoạt động cũng mạnh mẽ, còn hơn là quản lý rất nhiều doanh nghiệp nhưng không hiệu quả", ông Lưu nói.

Theo ông Lưu, trong 10 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn có 36.518 doanh nghiệp thành lập mới, hoạt động trở lại, cao hơn 10% so với số doanh nghiệp rút lui.

Về nguyên nhân nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, ông Lưu cho rằng do một số nguyên nhân như sức mua yếu, chi tiêu đầu vào tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, siết chặt các quy định về phòng cháy chữa cháy, môi trường, thuế... Điều này khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa kịp thích nghi.