Thời sự

Hà Nội tái khởi động dự án thu gom nước thải 'hồi sinh' sông Lừ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
07/10/2025 16:07 GMT+7

Sau nhiều năm 'đắp chiếu', dự án thu gom và xử lý triệt để nước thải dọc sông Lừ (Hà Nội) đã được tái khởi động. Đây là hạng mục công trình quan trọng thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Ngày 7.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (chủ đầu tư) phối hợp với các cơ quan liên quan khởi công công trình xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ.

Hà Nội tái khởi động dự án thu gom nước thải 'hồi sinh' sông Lừ - Ảnh 1.

Hà Nội tái khởi động dự án "hồi sinh" sông Lừ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, với mục tiêu thu gom và xử lý triệt để nước thải dọc sông Lừ, để khôi phục dòng sông vốn là một trong 4 con sông nội đô quan trọng của thành phố.

Hệ thống gồm hơn 7,6 km ống cống, đường kính từ 315 - 1.500 mm và 190 hố ga, giếng tách. Trong đó, khoảng 3,6 km đường ống thi công bằng phương pháp đào hở, khoảng 4 km đường ống thi công bằng phương pháp khoan kích ngầm.

Tổng giá trị hợp đồng của dự án là hơn 678 tỉ đồng. Nước thải sinh hoạt sau khi thu gom sẽ được dẫn về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (P.Thanh Liệt) để xử lý.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng, gồm 35 gói thầu lớn nhỏ, tập trung vào 4 gói thầu đấu thầu quốc tế số 1, 2, 3, 4 và gói thầu dịch vụ tư vấn.

Trong đó, gói thầu số 1 là xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 m3/ngày đêm. Gói thầu số 2 là xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính.

Gói thầu số 3 là xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ. Gói thầu số 4 là xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới.

Hà Nội tái khởi động dự án thu gom nước thải 'hồi sinh' sông Lừ - Ảnh 2.

Nước thải sinh hoạt xả thẳng xuống sông Lừ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Sau 9 năm khởi công, đến tháng 8 vừa qua, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được khánh thành. Đồng thời, các cống thu gom nước thải trên sông Tô Lịch cũng được hoàn thiện. Riêng 2 gói thầu số 3 và số 4 chưa hoàn thành, do nhà thầu yếu kém.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội, gói thầu lần này áp dụng công nghệ khoan kích ngầm được thực hiện với dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Đức, do Công ty TNHH đầu tư xây dựng Dacinco thực hiện, có thể đẩy nhanh tiến độ gấp đôi so với công nghệ trước đây được áp dụng.

UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công từ 2 năm xuống còn 1 năm để cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Sông Lừ nhiều năm nay được gọi là "dòng sông chết" và bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến người dân bên sông bị ám ảnh.

