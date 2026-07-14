Ngày 14.7, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký, ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số TP.Hà Nội.

Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong 100 ngày ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, gồm: dữ liệu chưa bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" chưa được kết nối, chia sẻ và tái sử dụng hiệu quả; hệ thống thông tin, nền tảng số còn phân tán, chưa phát huy hiệu quả dùng chung…

Đáng chú ý, trong thời gian 100 ngày kể từ khi kế hoạch được ban hành, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ làm sạch, di trú, tích hợp, chuẩn hóa nhóm dữ liệu thiết yếu, trọng điểm về kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Cạnh đó, thành phố sẽ tập trung cao điểm "45 ngày" về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng.

Đồng thời, tổng rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng các phần mềm, hệ thống thông tin đang sử dụng; phân loại đề xuất phương án giữ lại, tích hợp, dừng, hợp nhất hoặc thay thế bằng nền tảng dùng chung…

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội sẽ lựa chọn các thủ tục có tần suất phát sinh cao để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa, giảm 50% thời gian giải quyết và 50% thành phần hồ sơ.

Thành phố đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% thực hiện trực tuyến toàn trình và toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận trực tuyến. Triển khai 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với nhóm thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường. Cạnh đó, thành phố còn áp dụng cơ chế "im lặng là đồng ý" khi quá thời hạn lấy ý kiến đối với thủ tục hành chính lấy ý kiến liên ngành.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế số, Hà Nội đặt mục tiêu xúc tiến từ 3 đến 5 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng vốn khoảng 50.000 tỉ đồng trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, logistics số, thương mại điện tử, du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa.

Đồng thời, hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp công nghệ số của Hà Nội mở rộng xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Kế hoạch cũng dành trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống. Theo đó, mỗi xã, phường phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số; 100% nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỉ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; 100% hộ nộp thuế điện tử; 100% chợ dân sinh trên địa bàn 126 xã, phường triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Mỗi xã, phường triển khai tối thiểu 5 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt…

Theo quy định của luật Xây dựng 2025, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng là một trong 8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng. Để được miễn giấy phép, nhà ở riêng lẻ phải tổng diện tích sàn dưới 500 m2, đồng thời không thuộc các khu vực có quy định quản lý kiến trúc như khu chức năng, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc… Trước khi xây dựng, chủ đầu tư gửi thông báo khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền tại địa phương để quản lý. Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng tương ứng với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định (không bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng).



