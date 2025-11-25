Hà Nội tiếp tục hỗ trợ Gia Lai 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Trên cơ sở thống nhất giữa hai địa phương, Hà Nội đã quyết định tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỉ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Trước đó, ngày 21.11, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo triển khai chi viện khẩn cấp cho tỉnh Gia Lai 50 tỉ đồng để kịp thời hỗ trợ đồng bào tỉnh Gia Lai.

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao 50 tỉ đồng của TP.Hà Nội hỗ trợ đồng bào tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ ẢNH: BÁO GIA LAI

Về việc này, Thành ủy Hà Nội giao UBND TP.Hà Nội phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để hỗ trợ kịp thời, bảo đảm triển khai nhanh nhất dự án xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông nhằm giúp người dân địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội đã chủ động vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm cao với tinh thần "Hà Nội nghĩa tình", "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Ngay trong ngày 21.11, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ra công văn triển khai kế hoạch hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây nguyên khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ lớn kéo dài.

Trong công văn, Đảng ủy UBND TP.Hà Nội được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với tỉnh Gia Lai rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ (như nhu yếu phẩm, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng, các công trình hạ tầng, tái sản xuất).

Trên cơ sở đó, đề xuất kế hoạch của Thành ủy Hà Nội để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung và tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra, bao gồm hỗ trợ từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội và từ nguồn ngân sách thành phố...

Cùng với hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai, Hà Nội cũng đã trích 10 tỉ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Ngày 24.11, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiếp tục trao 30 tỉ đồng hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa với mỗi tỉnh 10 tỉ đồng.

Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỉ đồng).

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.