Tối 18.11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP.Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn năm 2026, vinh danh 99 gương mặt tiêu biểu.

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng cấp thiết.

Ông Nguyễn Văn Phong phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Hà Nội luôn coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ, xem đây là chính sách then chốt để xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1.7.2026 đã tạo cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể hóa luật này, thành phố đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch với những chính sách về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong các cơ quan thuộc thành phố.

Đánh giá chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc là nét đẹp văn hóa giàu ý nghĩa chính trị, xã hội, ông Nguyễn Văn Phong cho biết sau 24 năm tổ chức, Hà Nội đã tuyên dương 2.450 thủ khoa xuất sắc. Nhiều người trong số đó đã trở thành cán bộ, trí thức, doanh nhân, nhà nghiên cứu, có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm và bà Bùi Huyền Mai, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội vinh danh thủ khoa xuất sắc năm 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG

Chúc mừng 99 thủ khoa được vinh danh năm nay, ông Nguyễn Văn Phong mong muốn các bạn trẻ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, không ngừng học hỏi, rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Ông nhắn nhủ các thủ khoa hãy "dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn", trở thành những công dân ưu tú, trí thức trẻ tiên phong của thủ đô và đất nước.

Năm 2026, trong số 99 thủ khoa được tuyên dương có 52 nữ, 47 nam; 76 người đạt kết quả học tập loại xuất sắc, 23 người đạt loại giỏi. Đáng chú ý, có 46 thủ khoa là đảng viên và 61 người là cán bộ Đoàn, Hội.

Các thủ khoa thuộc nhiều khối ngành, trong đó khối quản lý - văn hóa - xã hội có 35 người, khối kỹ thuật có 18 người, khối kinh tế có 17 người, khối lực lượng vũ trang có 15 người, khối sư phạm có 9 người và khối y - dược có 5 người.