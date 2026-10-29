Thủ khoa tốt nghiệp sớm một năm, trở thành kỹ sư AI từ khi còn đi học

Hành trình trở thành thủ khoa

Phong là sinh viên chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ, vừa tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa khối ngành kỹ thuật. Không chỉ đạt GPA cao, nam sinh quê TP.Huế còn có IELTS 8.0, đồng tác giả của ba công bố khoa học liên quan đến trí tuệ nhân tạo...

Phong tốt nghiệp trước thời hạn và trở thành kỹ sư AI khi còn ngồi trên giảng đường ẢNH: NVCC

Phong kể từng dự định theo học ngành công nghệ thông tin tại TP.HCM, nhưng do chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục xác nhận chứng chỉ IELTS khi xét tuyển nên không trúng tuyển các nguyện vọng như dự kiến. Từng thất vọng và nghĩ đến việc dành một năm ôn thi lại, nhưng sau đó nghe lời khuyên của người thân, Phong quyết định nhập học tại Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ.

Với Phong, bí quyết học tập không nằm ở một phương pháp quá đặc biệt mà bắt đầu từ việc tập trung nghe giảng, nắm những ý chính ngay trên lớp. Với phần kiến thức chưa hiểu, Phong tìm thêm tài liệu, video hoặc khóa học để tiếp cận vấn đề theo cách khác.

Nam sinh cũng cho biết đã sử dụng chính công cụ AI để hỗ trợ quá trình tự học. “Khi bắt đầu một chủ đề mới, mình dùng AI để nắm tổng quan và các khái niệm chính, sau đó tìm tài liệu chuyên sâu. Trong lúc đọc, mình tiếp tục nhờ công cụ giải thích những phần chưa rõ. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải đọc được bao nhiêu tài liệu mà là thực sự hiểu và tiếp thu được gì. Với lĩnh vực công nghệ, mình ưu tiên rèn tư duy giải quyết vấn đề thay vì chỉ làm quen với một công cụ hay nền tảng cụ thể”, Phong chia sẻ.

Phong tích cực tham gia các cuộc thi, làm nghiên cứu khoa học ẢNH: NVCC

Nam sinh cũng tham gia các cuộc thi về lập trình, AI. Theo Phong, các cuộc thi giúp rèn tư duy giải quyết vấn đề, nghiên cứu tạo cơ hội tìm hiểu sâu, còn những trải nghiệm liên quan đến khởi nghiệp giúp Phong chú ý hơn đến nhu cầu thực tế.

Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Vinh, giảng viên, nghiên cứu viên Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ, Phong là sinh viên có năng lực học tập tốt, tư duy logic và tinh thần chủ động. Trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn Phong tham gia nhóm nghiên cứu, ông đánh giá cao khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các bài toán thực tiễn, cùng sự nghiêm túc, kiên trì và tinh thần cầu tiến của nam sinh.

“Yếu tố quan trọng giúp Phong phát triển năng lực chuyên môn là sự kết hợp giữa nền tảng kiến thức tốt, khả năng tự học và cơ hội tham gia nghiên cứu, thực hành từ sớm”, tiến sĩ Vinh nhận định.

Tiến sĩ Vinh (thứ 2 từ trái sang) là giảng viên hướng dẫn, đồng hành cùng Phong trong thời gian học ĐH ẢNH: NVCC

Theo tiến sĩ Vinh, quá trình tham gia các cuộc thi công nghệ và làm việc trong lĩnh vực AI tại doanh nghiệp giúp Phong tiếp cận sớm với yêu cầu nghề nghiệp thực tế. Qua đó, nam sinh có thêm cơ hội rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, khả năng triển khai kiến thức và thích nghi với công việc.

Trở thành kỹ sư AI trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp của Phong bắt đầu khi nam sinh thực tập tại FPT Software Cần Thơ thông qua sự hỗ trợ kết nối của nhà trường.

Phong kể trong kỳ thực tập tại doanh nghiệp, Phong cùng nhóm phát triển một sản phẩm AI và trình bày tại buổi workshop trước hơn 60 nhân viên. Đồng thời, tham gia một cuộc thi phát triển giải pháp liên quan đến xử lý và hệ thống hóa kiến thức từ mã nguồn. “Những trải nghiệm này giúp mình vận dụng kiến thức, trao đổi cách tiếp cận và tiếp nhận góp ý từ đồng nghiệp”, Phong nói.

Sau đó, Phong chủ động trao đổi với quản lý về nguyện vọng tiếp tục làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Từ tháng 1.2026, cậu chính thức trở thành kỹ sư AI tại công ty, dù vẫn đang học đại học.

Phong chính thức trở thành kỹ sư AI tại FPT Software Cần Thơ vào đầu năm nay ẢNH: NVCC

Phong cho biết để có thể vừa học vừa làm, cậu đã trao đổi rõ với quản lý về tình hình học tập, khối lượng môn học và khả năng sắp xếp thời gian. Nam sinh chấp nhận áp lực khi phải đảm đương đồng thời hai nhiệm vụ, vì tin rằng kinh nghiệm thực tế sẽ giúp mình có thêm lợi thế khi bước vào thị trường lao động.

Nhìn lại trải nghiệm của bản thân, Phong cho rằng sự chủ động, nghiêm túc và bình tĩnh giải quyết vấn đề là những yếu tố góp phần giúp Phong tạo được niềm tin với doanh nghiệp.

“Mình vẫn còn nhiều điều phải học, nhưng việc sẵn lòng tiếp thu hướng dẫn, tìm hiểu những phần chưa biết và cố gắng hoàn thành công việc là những điều mình có thể thể hiện ngay trong quá trình làm việc”, Phong chia sẻ.