Hà Nội xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất, quy mô hơn 11.500 ha

Sáng 10.7, Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Thông tin tại hội nghị, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hà Nội Vũ Ngọc Anh cho biết, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ), HĐND thành phố sẽ xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích khoảng là 11.563 ha.

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hà Nội Vũ Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU THẮNG

Theo ông Vũ Ngọc Anh, việc thu hồi đất này nhằm phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố. Trong 873 dự án, có 259 dự án chuyển tiếp và 614 dự án đăng ký mới (tổng diện tích là 7.792 ha).

Các dự án được xem xét thu hồi đợt này tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chính. Một là về hạ tầng giao thông và kết nối vùng. Hai là ở lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế và hạ tầng xã hội. Ba là phát triển công nghiệp, đô thị và nhà ở xã hội. Bốn là các dự án tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư.

Ông Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh, các dự án nêu trên được triển khai nhằm góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển.

"Các dự án thu hồi đất sẽ bao gồm cả các dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất", ông Vũ Ngọc Anh nói.

Một phần địa giới hành chính Hà Nội nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Vũ Ngọc Anh lưu ý, đối với người dân cần đặc biệt quan tâm đến các dự án giao thông kết nối vùng, các dự án trường học, bệnh viện, tái định cư và hạ tầng xã hội thiết yếu. Bởi vì, đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo động lực phát triển lâu dài cho thủ đô trong thời gian tới.

"HĐND thành phố cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng từng dự án trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của luật đất đai, tính cần thiết, tính khả thi, hiệu quả sử dụng của đất và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi", ông Vũ Ngọc Anh nói và cho biết, số lượng 873 dự án cũng sẽ có sự thay đổi "tăng hoặc giảm" khi thông qua.

Dự kiến, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày (14 - 16.7). Kỳ họp sẽ xem xét 48 nội dung, trong đó có nhiều báo cáo, như: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026…

Đáng chú ý, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, kỳ họp sẽ xem xét quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026 - 2027; quy định một số chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động là người cao tuổi trên địa bàn thành phố…

Kỳ họp cũng sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và đô thị.

Theo đó, HĐND thành phố sẽ tái chất vấn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, chất vấn về vấn đề úng ngập đô thị trên địa bàn.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 24.800 ha để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn.