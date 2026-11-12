Hà Nội xử lý tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè làm lối đưa xe vào nhà

Ngày 12.11, UBND P.Tùng Thiện (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng bục bệ, lắp đặt cầu dẫn xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

P.Tùng Thiện huy động máy móc để phá dỡ bậc thềm lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn ẢNH: UBND P.TÙNG THIỆN

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng nhận thấy nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh xây dựng bục bệ, đặt cầu dẫn xe tràn ra vỉa hè, lòng đường đã làm thu hẹp lối đi dành cho người đi bộ, buộc người dân phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, các loại cầu dẫn xe dù có thể tháo lắp, di chuyển nhưng việc để thường xuyên trên vỉa hè vẫn gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng nêu trên, lực lượng chức năng đã tổ chức xử lý, cưỡng chế phá dỡ nhiều bục bệ kiên cố lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 12.11, một lãnh đạo UBND P.Tùng Thiện cho biết, công tác xử lý bục bệ, cầu dẫn phương tiện là việc được xử lý thường xuyên, liên tục.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, UBND phường chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ dân; đồng thời giao các lực lượng chức năng và tổ dân phố tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm sau các đợt ra quân.

UBND P.Tùng Thiện cũng đề nghị các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nghiêm túc rà soát, tự giác tháo dỡ các bục bệ vi phạm, thu dọn cầu dẫn xe, chậu cây, hàng hóa và các vật dụng gây cản trở lối đi; tuyệt đối không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Cạnh đó, phường yêu cầu các tổ dân phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập để chính quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết phù hợp.

UBND P.Tùng Thiện kỳ vọng, việc xử lý tình trạng xây dựng bục bệ, lắp đặt cầu dẫn xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thời gian vừa qua, Hà Nội tăng cường lập lại trật tự đô thị giúp vỉa hè thông thoáng. Để giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã yêu cầu đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với trưởng công an phường, xã để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu chính quyền cơ sở cùng vào cuộc một cách "thực chất", bởi "bức tranh đô thị không thể sáng lên nếu các cấp chính quyền chỉ khoán trắng cho lực lượng công an".