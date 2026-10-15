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    Hà Nội: Xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường đang thi công

    Văn Chung
    Văn Chung
    Một ngôi nhà có hình dạng kỳ dị, với phần hẹp nhất chỉ khoảng 19 cm, xuất hiện tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội). Chính quyền địa phương cho biết sẽ kiểm tra thực trạng công trình này.

    Sáng 15.10, ghi nhận của Thanh Niên tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, đoạn qua P.Từ Liêm (Hà Nội), xuất hiện một ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo với một cạnh rộng chưa đến 19 cm.

    Công trình được dựng tạm, lắp cửa cuốn, bên trong có một số đồ đạc đơn sơ. Hộp kỹ thuật cửa cuốn và một phần phía trên ngôi nhà nhô ra ngoài phạm vi mặt bằng phía dưới.

    Xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo tại đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ - Ảnh 1.

    Toàn cảnh ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP.Hà Nội. Hộp kỹ thuật cửa cuốn và một phần phía trên ngôi nhà này đua ra ngoài

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Theo ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà có mặt tiền dài khoảng 6,46 m, một cạnh rộng khoảng 2,2 m, trong khi cạnh hẹp nhất chưa đến 19 cm.

    Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài 2,87 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỉ đồng, hiện đang được thi công. Để thực hiện dự án, Hà Nội cần thu hồi hơn 168.000 m² đất, liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức.

    Xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo tại đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ - Ảnh 2.

    Phần hẹp nhất của ngôi nhà có chiều rộng hơn 18 cm

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo tại đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ - Ảnh 3.

    Mặt tiền ngôi nhà có chiều dài 6,46 m, trong khi cạnh còn lại khoảng 2,2 m

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Theo văn bản hướng dẫn ngày 14.8.2026 của Sở NN-MT Hà Nội, quy định hiện hành của thành phố không cho phép xây dựng công trình trên các lô đất tiếp giáp mặt đường, phố có diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng dưới 15 m².

    Một số trường hợp đặc biệt có thể được xem xét cho phép xây dựng nếu đáp ứng các điều kiện về kích thước, vị trí, công năng và cảnh quan đô thị.

    Xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo tại đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ - Ảnh 4.

    Một phần ngôi nhà này nằm cạnh một ngôi nhà khác, phần còn lại tiếp giáp với khu đất chưa được xây dựng

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Từ Liêm cho biết các ô đất còn lại sau giải phóng mặt bằng không đủ điều kiện xây dựng sẽ được xử lý theo quy định và chỉ đạo của thành phố.

    Đối với ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện tại dự án, phường sẽ kiểm tra kỹ thực trạng và thông tin lại cho báo chí.

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