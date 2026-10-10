Hạ tầng nước phải đi trước một bước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Cùng dự lễ khởi công có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trịnh Văn Quyết; Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Bên cạnh đó, còn có các Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, TP.Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng NN-MT Trịnh Việt Hùng cho biết hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1.10.1958 và vinh dự nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên. Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 116.655 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu, chống ngập úng cho khoảng 198.995 ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp, tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển bền vững của vùng. thủy lợi

Bảo vệ hệ thống thủy lợi là trách nhiệm chung

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng; bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quản lý phải được rà soát, kết nối đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và hạ tầng môi trường; khắc phục tư duy cục bộ, chia cắt theo địa giới hành chính; tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên ngành và quản lý thống nhất toàn hệ thống. Hạ tầng nước phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các ngành và cộng đồng sử dụng nước.

Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư. Xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bảo đảm kết nối, đồng bộ và hiệu quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống công trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các dự án thuộc Đề án phải được triển khai trong một tổng thể thống nhất, bảo đảm kết nối, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên nâng cao năng lực cấp nước, tiêu thoát nước, phòng chống thiên tai, giảm thiểu ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quan trắc tự động, dự báo, điều hành thông minh; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, kết nối giữa T.Ư, địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành.

Từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, nâng cao khả năng dự báo, chủ động ứng phó với tình huống bất thường và sử dụng hiệu quả nguồn nước; chú trọng công tác quản lý, bảo trì, duy tu công trình; nâng cao năng lực đội ngũ trực tiếp vận hành, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, linh hoạt và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống Bắc Hưng Hải, gắn phát triển hạ tầng thủy lợi với phát triển đô thị, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.