Hà Tĩnh: Khởi tố người cha chém con ruột tử vong

Ngày 18.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Dương Nam Hải (55 tuổi, ngụ thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh), để điều tra về tội giết người liên quan vụ chém con ruột tử vong.

Nhà ông Hải, nơi xảy ra vụ xô xát TÂN KỲ

Theo điều tra, tối 1.2, ông Hải đang ngồi nhậu với bạn ở nhà riêng thì anh Dương Na m H. (31 tuổi, con trai ông Hải) qua thăm con đang ở với ông bà nội.

Tại đây, anh H. có to tiếng với ông Hải vì nghĩ rằng ông Hải đã cho cháu uống thuốc chưa đúng liều lượng. Anh H. sau đó còn cầm chén trà ném về phía người cha đang ngồi uống rượu với bạn.

Thấy con trai hỗn láo, ông Hải cầm cưa đáp trả, song bị con trai tước hung khí, tấn công lại. Trong quá trình xô xát, ông Hải chạy vào nhà lấy con dao ra chém trúng bả vai anh H. khiến nạn nhân gục giữa nền nhà. Mặc dù anh H. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân t ử vong.

Sau khi chém con, ông Hải đi vào phòng nằm ngủ và bị Công an H.Vũ Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.