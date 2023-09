Hà Tĩnh: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập, hơn 4.300 học sinh phải nghỉ học

Chiều 26.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Việt Chiến, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Sơn Kim (thuộc Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3, Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vào sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến một lượng đất đá trên mái ta luy quốc lộ 8A (đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) sạt lở tràn xuống đường khiến giao thông bị ách tắc.



Quốc lộ 8A bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài PHẠM ĐỨC

"Ngay sau khi phát hiện, chúng tôi phối hợp với Ban quản lý dự án 4 của Cục Đường bộ Việt Nam đang thi công dự án mở rộng quốc lộ 8A; Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã điều động máy móc cùng công nhân đến san gạt số đất đá bị sạt lở xuống đường. Đến gần trưa nay việc khắc phục đã hoàn thành và thông tuyến trở lại", ông Chiến nói.

Nhiều tuyến đường dân sinh trên địa bàn H.Hương Khê bị ngập úng PHẠM ĐỨC

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Hương Khê (Hà Tĩnh), tổng lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng TT.Hương Khê (H.Hương Khê) từ 23 giờ ngày 24.9 đến 6 giờ ngày 26.9 là 215,7 mm. Mưa lớn kéo dài đã khiến một số cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô và một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND H.Hương Khê đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn trên địa bàn. Địa phương này yêu cầu chính quyền các cấp chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất.

Lực lượng chức năng H.Hương Khê lập rào chắn cảnh báo tuyến đường đang bị ngập sâu PHẠM ĐỨC

UBND H.Hương Khê cũng đã đề nghị Nhà máy thủy điện Hố Hô và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Mực nước trên sông Ngàn Sâu đang lên nhanh PHẠM ĐỨC

Ông Phan Quốc Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hương Khê cho hay, vào sáng cùng ngày, toàn huyện có hơn 4.300 em học sinh phải nghỉ học do mưa lũ. Trong đó, khối mầm non 2.458 em, tiểu học 842 em và THCS 1.018 em. Các trường có số học sinh nghỉ học nhiều chủ yếu nằm ở vùng thấp trũng, bị ngập một số tuyến đường dân sinh do mưa lớn xảy ra.