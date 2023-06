Hà Tĩnh xuất bản 2 cuốn sách về làng văn hóa Trường Lưu

Cụ thể, cuốn Di sản văn hóa Trường Lưu, từ làng quê ra thế giới do Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Huy Mỹ (Duệ tôn đời thứ 6 Nguyễn Huy Tự, thứ 7 Nguyễn Huy Oánh, thứ 8 Nguyễn Huy Tựu) chủ biên với gần 400 trang, được Nhà xuất bản Trường đại học Vinh (Nghệ An) ấn hành. Cuốn sách này giới thiệu các di sản vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu của làng Trường Lưu như Hoàng Hoa sứ trình đồ, mộc bản Trường học Phúc Giang và bộ sưu tập di sản Hán Nôm… Còn cuốn sách Dòng văn Trường Lưu - Hà Tĩnh, văn chương một nhà gồm 308 trang do ông Nguyễn Tùng Lĩnh, Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh) tuyển chọn, giới thiệu, hiệu đính và được Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành. Cuốn sách không đi sâu vào phân tích, nghiên cứu cụ thể mà tập hợp, giới thiệu và hiệu đính thêm một số thông tin để làm sáng tỏ những giá trị, đóng góp của dòng văn Trường Lưu trong nền văn học Việt Nam.



2 cuốn sách giới thiệu về làng di sản Trường Lưu vừa được xuất bản THIÊN VỸ

Các cuốn sách trên sẽ được ra mắt, giới thiệu đến độc giả trong dịp kỷ niệm 310 năm năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 2023), 280 năm năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Tự (1743 - 2023), 240 năm năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Hổ (1783 - 2023) và đón Bằng công nhận Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23.6 tới.