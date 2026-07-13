Hà Trần xúc động khi hát nhạc Trần Tiến, trải lòng về bản thân sau khi có con

Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến từ lâu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Những ca khúc như lời kể về tuổi trẻ, những chuyến đi, tình yêu và khát vọng đã được 3 nghệ sĩ Hà Trần, Phạm Anh Khoa và Ngọc Anh tái hiện trên sân khấu, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Hà Trần gây xúc động với loạt ca khúc gắn với nhạc sĩ Trần Tiến ẢNH: BTC

Hà Trần tái hiện loạt ca khúc của Trần Tiến



Trong chương trình, Hà Trần trình diễn loạt ca khúc như Mùa thu trắng, Ngẫu hứng phố, Mẹ tôi… Khi thể hiện ca khúc Mẹ tôi, Hà Trần không khỏi xúc động. Cô chia sẻ trước đây, bản thân thường không giữ được cảm xúc khi thể hiện, nên mãi đến năm 2012 - 2013, cô mới đưa ca khúc này lên sân khấu.

"Và tôi chợt nhận ra rằng lúc đó mình vừa sinh con gái, tức là đã đi được đúng cái vòng tròn của cuộc đời. Tôi làm con gái của một người phụ nữ và sau đó được làm mẹ của một cô bé. Với tôi, làm mẹ là một điều rất thiêng liêng", cô trải lòng.

Nếu như Hà Trần ghi dấu với chất tự sự và chiều sâu trong cách xử lý ca khúc thì Phạm Anh Khoa mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, tinh thần tự do khi thể hiện loạt ca khúc như Giấc mơ Chapi, Chị tôi, Tùy hứng lý qua cầu…

Trong khi đó, Ngọc Anh chạm đến khán giả bằng những phần thể hiện mềm mại, tinh tế qua những bài hát gắn liền với sự nghiệp của Trần Tiến như Ngựa ô thương nhớ, Ngọn lửa cao nguyên…

Theo Ngọc Anh, những ca khúc của Trần Tiến vốn đã rất quen thuộc với công chúng. Khi thể hiện lại, việc vừa giữ được tinh thần nguyên bản, vừa mang dấu ấn cá nhân là một thử thách lớn đối với cô.

Ngọc Anh áp lực khi thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến ẢNH: BTC

Cô nói: "Mình đã hát khá nhiều thể loại âm nhạc, nhưng đây gần như là lần đầu tiên được thử sức với các sáng tác của chú Trần Tiến. Âm nhạc của chú rất đời, mang tinh thần du ca. Vì vậy, mình lựa chọn cách tiếp cận chân thành nhất: kể câu chuyện của mình bằng chính những trải nghiệm và vốn sống của bản thân. Mình nghĩ rằng khi âm nhạc vốn đã chân thành thì người nghệ sĩ cũng cần thành thật với cảm xúc của mình để đến gần khán giả".