Hà Trần mang đến vẻ đẹp mới cho những khúc ca xuân 'quốc dân'

ẢNH: TANG TANG

"Để em mơ ra đời từ lời đề nghị của Hãng đĩa Thời Đại - thực hiện một đĩa than nhạc xuân. Sau mùa tết đầu tiên dành cho giới sưu tầm vinyl, năm nay chúng tôi quyết định phát hành thêm CD để đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu nhạc rộng hơn", Hà Trần chia sẻ.

Với 7 bài hát được chọn lọc, album Để em mơ cho người nghe nhớ về và cảm nhận rõ nét hành trình qua hơn 7 thập niên của tân nhạc VN: Từ những bản nhạc tiền chiến kinh điển như Bến xuân, Ly rượu mừng, Gửi người em gái đến nhạc tình thập niên 1970 - Em đến thăm anh đêm 30; nhạc cổ điển lời Việt - Khúc hát thanh xuân hay các ca khúc ra đời trong những năm 1990 - 2000 như Để em mơ, Nắng có còn xuân.

Theo Hà Trần, "cả tuổi thơ tôi gắn liền với những cái tết Hà Nội, nên không khí xuân miền Bắc - hoa đào, mưa phùn, cái se lạnh đầu năm - gần như thấm vào toàn bộ album bên cạnh những ca khúc thể hiện không khí đô thị miền Nam như Ly rượu mừng và Nắng có còn xuân. Còn Gửi người em gái là một ca khúc nhiều da diết, nhưng khi hát lại, tôi muốn giữ sự nhẹ nhàng, để nỗi nhớ trong bài trở nên mềm hơn, như một lời chúc xuân kín đáo gửi tới người nghe". Đặc biệt, ca khúc Để em mơ của nhạc sĩ Nguyễn Cường, như cô thổ lộ, "gần như chạm ngay từ đầu, bởi đó là một bài hát rất lãng mạn, mang đúng không khí tết miền Bắc - nghe là thấy mùa xuân hiện ra liền".

Với Hà Trần, "sự làm mới có thể nằm ở phần hòa âm, phối khí (bởi các nhạc sĩ: Thanh Phương, Trần Đức Minh, Vũ Huyền Trung, Minh Dương - NV), cũng có thể ở cách xử lý giọng hát, nhưng tất cả phải ở trạng thái dung hòa, để bài hát vẫn là chính nó, chỉ là đang được kể lại trong bối cảnh hôm nay".