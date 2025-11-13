Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu mở cửa lại chính phủ, trình dự luật lên ông Trump

Thụy Miên
Thụy Miên
13/11/2025 10:18 GMT+7

Sáng nay (13.11, giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật mở cửa lại chính phủ và chấm dứt giai đoạn đóng cửa kỷ lục kéo dài 43 ngày.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu mở cửa lại chính phủ, trình dự luật lên ông Trump - Ảnh 1.

Hạ viện Mỹ được triệu tập khẩn cấp về Washington D.C để bỏ phiếu

ảnh: reuters

Cuộc bỏ phiếu mở cửa lại chính phủ Mỹ diễn ra thành công sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson triệu tập Hạ viện sau kỳ nghỉ kéo dài bất thường từ ngày 19.9, theo Đài NBC News.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với tỷ lệ 222-209, với 6 thành viên đảng Dân chủ gia nhập gần như toàn bộ thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Chỉ có 2 thành viên đảng Cộng hòa về phe đảng Dân chủ bỏ phiếu chống.

Trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật hôm 10.11 với 8 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa.

Dự luật giờ đây được chuyển đến bàn Tổng thống Donald Trump để ký thông qua. Ông Trump từng nói sẽ ký ngay khi nhận được.

Trước khi bỏ phiếu, Chủ tịch Johnson gửi lời xin lỗi đến người dân Mỹ vì những gián đoạn trong thời gian chính phủ đóng cửa, từ việc hàng không hủy, trễ chuyến; hàng triệu viên chức liên bang không được trả lương; đến tình trạng nhiều gia đình không đủ ăn. Ông Johnson cáo buộc phe Dân chủ 14 lần chặn dự luật cấp ngân sách cho chính phủ trước khi buộc phải nhượng bộ.

Gói dự luật chi tiêu cho chính phủ bao gồm 3 dự luật riêng biệt đảm bảo cấp ngân sách cho một số lĩnh vực đến tháng 9 năm sau và duy trì hoạt động cho phần còn lại của chính phủ đến ngày 30.1.2026.

Theo đó, chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), tức tem phiếu thực phẩm, sẽ nhận được đầy đủ kinh phí đến tháng 9.2026.

Dự luật cũng đưa ra một số biện pháp bảo vệ tạm thời cho viên chức liên bang, bao gồm khôi phục việc làm cho hàng nghìn người bị cho nghỉ việc trong đợt đóng cửa, đảm bảo không tiếp tục sa thải cho đến ít nhất đến cuối tháng 1.2026, và chi trả lương đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, một nhượng bộ lớn của đảng Dân chủ dẫn đến việc dự luật không bao gồm điều khoản gia hạn trợ cấp y tế theo đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Điều này có thể khiến hơn 20 triệu người Mỹ phải đối mặt với mức phí bảo hiểm tăng mạnh trong năm tới.

