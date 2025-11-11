Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách cho phép mở cửa lại chính phủ

Thụy Miên
Thụy Miên
11/11/2025 10:54 GMT+7

Hôm nay (11.11 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách chấm dứt giai đoạn chính phủ đóng cửa, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống.

Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách cho phép mở cửa lại chính phủ - Ảnh 1.

Một thượng nghị sĩ Mỹ sau khi bỏ phiếu

ảnh: reuters

Theo Đài CBS News, số phiếu 60 đã đạt được sau khi 8 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ cùng với các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày thứ 41 kể từ khi chính phủ đóng cửa. Một ngày trước, đảng Cộng hòa và nhóm 8 thượng nghị sĩ đạt được thỏa thuận tạm thời, mở đường cho việc thông qua dự luật cấp ngân sách lại cho chính quyền liên bang.

Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện để xem xét. Hạ viện Mỹ chưa nhóm họp từ ngày 19.9 đến nay, dự kiến họp lại sớm nhất vào ngày 12.11 để bỏ phiếu về gói ngân sách mới.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã kêu gọi các hạ nghị sĩ cấp tốc quay lại Washington D.C. Trước đó, ông Johnson cho hay sẽ lập tức triệu tập các nghị sĩ quay lại Điện Capitol ngay khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua.

Chủ tịch Johnson cho biết các thành viên Hạ viện sẽ được thông báo trước 36 giờ, rút ngắn so với chu trình thường lệ là 48 giờ.

Trong khi ông Johnson muốn Hạ viện bỏ phiếu "càng sớm càng tốt" cho thỏa thuận ngân sách tạm thời và giúp chính phủ quay lại hoạt động đến ngày 30.1.2026, tình trạng hủy chuyến bay hàng loạt do chính phủ đóng cửa có thể đe dọa kế hoạch này.

Hiện đảng Cộng hòa chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu nếu tất cả nghị sĩ đều có mặt tại phiên bỏ phiếu. Vì thế, bất kỳ sự vắng mặt nào cũng có thể làm đảo lộn tính toán và kéo dài thêm cuộc khủng hoảng ngân sách và trì hoãn mở cửa lại chính phủ, theo phân tích của Đài CBS News.

Tin liên quan

Tiến triển lớn để chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Tiến triển lớn để chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Thượng viện Mỹ gom đủ số phiếu ủng hộ để tiến hành cân nhắc một dự luật chi tiêu tạm thời, giúp chính phủ có thể chấm dứt tình trạng đóng cửa dài kỷ lục.

Gom đủ phiếu tại Thượng viện, chính phủ Mỹ sắp mở cửa lại?

Hàng ngàn chuyến bay bị hủy ở Mỹ vì chính phủ đóng cửa

Khám phá thêm chủ đề

thượng viện mở cửa lại chính phủ chính phủ đóng cửa hạ viện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận