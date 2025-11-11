Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách cho phép mở cửa lại chính phủ

Một thượng nghị sĩ Mỹ sau khi bỏ phiếu ảnh: reuters

Theo Đài CBS News, số phiếu 60 đã đạt được sau khi 8 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ cùng với các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày thứ 41 kể từ khi chính phủ đóng cửa. Một ngày trước, đảng Cộng hòa và nhóm 8 thượng nghị sĩ đạt được thỏa thuận tạm thời, mở đường cho việc thông qua dự luật cấp ngân sách lại cho chính quyền liên bang.

Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện để xem xét. Hạ viện Mỹ chưa nhóm họp từ ngày 19.9 đến nay, dự kiến họp lại sớm nhất vào ngày 12.11 để bỏ phiếu về gói ngân sách mới.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã kêu gọi các hạ nghị sĩ cấp tốc quay lại Washington D.C. Trước đó, ông Johnson cho hay sẽ lập tức triệu tập các nghị sĩ quay lại Điện Capitol ngay khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua.

Chủ tịch Johnson cho biết các thành viên Hạ viện sẽ được thông báo trước 36 giờ, rút ngắn so với chu trình thường lệ là 48 giờ.

Trong khi ông Johnson muốn Hạ viện bỏ phiếu "càng sớm càng tốt" cho thỏa thuận ngân sách tạm thời và giúp chính phủ quay lại hoạt động đến ngày 30.1.2026, tình trạng hủy chuyến bay hàng loạt do chính phủ đóng cửa có thể đe dọa kế hoạch này.

Hiện đảng Cộng hòa chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu nếu tất cả nghị sĩ đều có mặt tại phiên bỏ phiếu. Vì thế, bất kỳ sự vắng mặt nào cũng có thể làm đảo lộn tính toán và kéo dài thêm cuộc khủng hoảng ngân sách và trì hoãn mở cửa lại chính phủ, theo phân tích của Đài CBS News.