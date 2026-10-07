Hạc cổ trắng quý hiếm về kiếm ăn ở Vườn quốc gia Yók Đôn, lần này gần 10 con

Ngày 7.10, một lãnh đạo Vườn quốc gia Yók Đôn cho biết đơn vị vừa ghi nhận đàn hạc cổ trắng khoảng 9 - 10 con xuất hiện tại khu vực rừng do đơn vị quản lý.

Theo vị lãnh đạo, khoảng 3 tháng trước, hạc cổ trắng cũng từng xuất hiện tại Vườn quốc gia Yók Đôn nhưng với số lượng ít.

Đàn hạc cổ trắng quý hiếm kiếm ăn tại Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) ẢNH: CTV

"Lần này, đàn hạc cổ trắng quý hiếm về nhiều nhất, khoảng 9 - 10 con. Sau khi đàn hạc xuất hiện, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng canh chừng nghiêm ngặt, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm nhập, săn bắt trái phép", vị lãnh đạo cho biết.

Theo một lãnh đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn, đàn hạc cổ trắng quý hiếm bay về khu vực vườn để tìm thức ăn vào sáng 6.10. Đàn chim tập trung tại bãi cỏ gần suối Đắk Rang trong Vườn quốc gia Yók Đôn.

Khoảnh khắc hạc cổ trắng xuất hiện ở Vườn quốc gia Yók Đôn ẢNH: CTV

Khoảnh khắc đàn hạc cổ trắng quý hiếm đứng trên bãi cỏ, bên cạnh đàn trâu của người dân tại Vườn quốc gia Yók Đôn, được một hướng dẫn viên của trung tâm ghi lại bằng video và hình ảnh.

Sự xuất hiện của đàn hạc cổ trắng với số lượng nhiều hơn những lần trước được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn loài chim quý hiếm này tại Vườn quốc gia Yók Đôn.



Loài chim hạc cổ trắng quý hiếm ẢNH: CTV

Hạc cổ trắng có tên khoa học là Ciconia episcopus, thuộc họ Hạc (Ciconiidae), bộ Hạc (Ciconiiformes), nằm trong nhóm IB - nhóm các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Con trưởng thành có màu đen ánh lục ở đỉnh đầu, cổ và sau lưng, dưới đuôi màu trắng. Phần còn lại của bộ lông có màu đen ánh đồng ở bao cánh, sau lưng và hông.

Hạc cổ trắng thường sống ở các cánh đồng ngập nước, đầm lầy và khu vực quanh các hồ lớn. Thức ăn của loài này là các động vật thủy sinh, chủ yếu là cá. Mùa sinh sản từ tháng 8 - 11 hằng năm. Chúng làm tổ trong các rừng tràm nước hoặc rừng khộp ven những trảng ngập nước, mỗi lứa đẻ khoảng 3 - 5 trứng.

