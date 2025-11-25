Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

HAGL, OCB, OCBS ký kết hợp tác chiến lược

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/11/2025 12:34 GMT+7

Ngày 25.11, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Công ty CP chứng khoán OCBS và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức ký kết hợp tác chiến lược, hướng đến mục tiêu thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững.

Chia sẻ câu chuyện gần 10 năm tái cấu trúc công ty, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAGL cho biết vào năm 2016, khi công ty công bố mất thanh khoản, với khối nợ lên 36.000 tỉ đồng thì nhiều đối tác, ngân hàng quay lưng. Trước khối nợ ngày càng tăng, công ty trình Chính phủ thực hiện tái cơ cấu, ý thức được rằng nếu không cắt được nợ thì sẽ không làm được gì nên công ty thực hiện bán tài sản trong và ngoài nước. Quá trình tái cấu trúc hiện nay đã giảm nợ xuống còn 6.000 tỉ đồng. Doanh nghiệp đang từng bước trở lại quỹ đạo tăng trưởng và hướng đến mô hình nông nghiệp xanh quy mô lớn - một chiến lược đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ từ các đối tác và định chế tài chính uy tín như OCB và OCBS. 

HAGL, OCB, OCBS ký kết hợp tác chiến lược- Ảnh 1.

OCB, OCBS, HAGL ký kết hợp tác chiến lược

ẢNH: N.Q

"Cách đây 3 năm, tôi không nghĩ đến lợi nhuận 5.000 - 10.000 tỉ đồng, nhưng nay đã khác, tôi tin rằng HAGL sẽ trở thành công ty tỉ đô. Sự hợp tác chiến lược giữa HAGL, OCB và OCBS đã gỡ được các nút thắt cho công ty trong thời gian qua và sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp HAGL củng cố nền tảng tài chính và tập trung nguồn lực cho những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. OCB là một định chế tài chính uy tín, minh bạch và luôn dành ưu tiên cho các dự án xanh, phát triển bền vững - điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng mà HAGL đang theo đuổi. Nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, HAGL đã được OCB đồng hành, qua đó củng cố thêm cơ sở xây dựng mô hình tam nông hiệu quả", ông Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Hải - Tổng giám đốc OCB cho biết với mục tiêu trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam, OCB đã và đang tiến hành hợp tác với các định chế tài chính quốc tế như IFC, DEG cũng như tham gia Liên minh Ngân hàng Xanh... Không chỉ đơn thuần đóng vai trò cấp vốn, OCB còn là "Grow Partner" - đối tác phát triển đáng tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Trong năm 2024, OCB ghi nhận dư nợ tín dụng xanh tăng gần 30% so với 2023, tập trung vào năng lượng tái tạo, công trình xanh và nông nghiệp bền vững. "Việc lựa chọn đồng hành cùng HAGL là bước đi nhất quán với chiến lược của OCB. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần tạo ra các giá trị bền vững cho nền kinh tế, cộng đồng và môi trường", ông Phạm Hồng Hải cho hay.

Ngày 24.11, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng tiền ra thị trường ở các kỳ hạn với khối lượng lên 50.358,35 tỉ đồng, tăng hơn 17.358 tỉ đồng so với cuối tuần trước. Lãi suất tiền đồng có xu hướng tăng.

