Hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam bị hư hỏng, chờ đánh giá mức độ xuống cấp

Sáng 24.1, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết 2 bộ xương cá ông (cá voi) lớn nhất Việt Nam đang trưng bày tại Nhà trưng bày bộ xương cá voi Lý Sơn bị hư hỏng nặng phần xương nhựa phục dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khách tham quan.

Theo ông Huy, qua kiểm tra thực tế cho thấy phần xương nhựa lắp ghép có dấu hiệu mục, hư hỏng, trong khi phần xương thật vẫn còn khá tốt. "Chúng tôi đã đánh giá hiện trạng và sẽ sớm có báo cáo gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị bố trí kinh phí sửa chữa. Đây là điểm đến du lịch quan trọng của đảo tiền tiêu Lý Sơn", ông Huy nói.

Ông Đặng Kim Đồng, chuyên viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) kiểm tra xương cá voi ẢNH: CẨM ÁI

Trước đó, ngày 22.1, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đặc khu Lý Sơn tiến hành kiểm tra Nhà trưng bày bộ xương cá voi ở lăng Tân và phát hiện phần xương nhựa phục dựng của 2 bộ xương bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí có dấu hiệu mục, tiềm ẩn nguy hiểm.

Phần xương nhựa phục dựng 2 bộ xương cá voi hư hỏng, rớt xuống nền nhà ẢNH: CẨM ÁI

Ông Đặng Kim Đồng, chuyên viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đặc khu Lý Sơn, cho biết do 2 bộ xương cá voi được chôn cất trong lòng đất hàng trăm năm nên nhiều phần xương thật không còn nguyên vẹn, buộc phải phục dựng khoảng 40% bằng vật liệu nhựa. Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ phần phục dựng đã hư hỏng nặng, không đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như an toàn.

Xương nhựa phục dựng bị mốc, nứt ẢNH: CẨM ÁI

Trước tình trạng trên, chính quyền đặc khu Lý Sơn đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị chuyên môn kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ xuống cấp để đề xuất giải pháp xử lý trong thời gian tới.

2 bộ xương cá voi này từng được lưu giữ cẩn mật suốt hàng trăm năm tại "hậu cung" lăng Tân. Đầu năm 2022, UBND đặc khu Lý Sơn đầu tư phục dựng và đưa vào trưng bày, tạo hình cá voi đang bơi, uốn lượn sinh động. Bộ xương dài 22 m được phong là "Đồng Đình Đại Vương", bộ xương dài 18 m được phong là "Đức Ngư nhị vị tôn thần".

Bộ xương cá voi lớn trưng bày ở Lăng Tân (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Do hư hỏng nặng, sau phục dựng, bộ xương thứ nhất từ 30 m còn 22 m, bộ xương thứ hai từ 25 m còn 18 m. Mỗi bộ xương cao gần 4 m, gồm 50 đốt sống, đường kính mỗi đốt hơn 40 cm, 28 xương sườn dài gần 10 m, xương đầu dài 4 m, xương ngà dài 4,7 m.