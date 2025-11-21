Hai ca ghép tạng từ người hiến chết não đầu tiên ở ĐBSCL hồi phục kỳ diệu

6 ca ghép tạng 'sống lại'

Chiều 20.11, đoàn công tác Đảng ủy UBND TP.Cần Thơ, do ông Huỳnh Ngọc Nhã, Phó bí thư chuyên trách đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐK T.Ư) Cần Thơ sau khi thực hiện thành công ca lấy và ghép tạng từ người hiến chết não đầu tiên tại ĐBSCL.

Ca hiến - lấy - ghép tạng này không chỉ hồi sinh sự sống cho 6 người bệnh mà còn khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của TP.Cần Thơ tại miền Tây.

Ông Huỳnh Ngọc Nhã, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.Cần Thơ tặng quà động viên bệnh nhân ghép thận ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ngày 4.11, bệnh nhân L.M.P (35 tuổi, ở Sóc Trăng, TP.Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Sau 8 ngày, được các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng phép màu đã không xảy ra, bệnh nhân rơi vào trạng thái chết não. Nén nỗi đau mất mát, gia đình anh P. đã đưa ra quyết định cao cả là hiến tạng người thân để cứu những cuộc đời khác.

Ngay lập tức, BVĐK T.Ư Cần Thơ đã báo cáo trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia kích hoạt quy trình phản ứng nhanh, thành lập hội đồng đánh giá chết não thực hiện đánh giá theo quy định. Chỉ trong vòng 24 giờ, quy trình đánh giá chết não, hội chẩn chuyên môn và vận chuyển tạng đã được thực hiện chính xác, đồng bộ với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành. Ngày 13.11, nguồn tạng hiến từ bệnh nhân P. đã mang lại sự sống cho 6 bệnh nhân khác.

Nữ bệnh nhân được ghép thận từ người hiến chết não đầu tiên ở ĐBSCL cũng đã hồi phục, chức năng thận gần như bình thường ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Riêng tại Cần Thơ, với sự hỗ trợ của Phó giáo sư - tiến sĩ Thái Minh Sâm, Phó chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học TP.HCM, hai quả thận được giữ lại để ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 15 và 16 của bệnh viện nhưng là hai ca ghép thận từ người hiến chết não đầu tiên.

Thông tin về sức khỏe người bệnh, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc BVĐK T.Ư Cần Thơ cho biết: "Hiện tại, sức khỏe của hai bệnh nhân ghép thận (nữ 35 tuổi và nam 58 tuổi) đều hồi phục ngoạn mục, ăn uống tốt, chức năng thận trở về gần như bình thường. Dự kiến cả hai sẽ xuất viện vào ngày hôm nay". Trong khi đó, các bệnh nhân ghép tạng tại Hà Nội và TP.HCM cũng đang có tiến triển khả quan. Đặc biệt, bệnh nhi 3 tuổi ghép gan đang hồi phục tốt và bệnh nhân ghép tim đã cai được ECMO.

Khẳng định vị thế dẫn dắt của trung tâm ghép tạng thứ 26

Trực tiếp thăm hỏi hai bệnh nhân tại Khoa Thận - Thận nhân tạo, ông Huỳnh Ngọc Nhã, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.Cần Thơ bày tỏ: "Sự thành công của quy trình lấy, ghép tạng từ người hiến chết não là nỗ lực vượt bậc của BVĐK T.Ư Cần Thơ và là minh chứng sống động cho sự liên kết y khoa chặt chẽ giữa các tuyến. Đây là bước ngoặt khẳng định vai trò dẫn dắt, đầu tàu của bệnh viện đối với y tế vùng ĐBSCL, đồng thời cũng góp phần khẳng định vai trò trung tâm của Cần Thơ tại miền Tây".

BVĐK T.Ư Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu xây dựng một trung tâm ghép tạng hoàn chỉnh tại miền Tây Nam bộ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc BVĐK T.Ư Cần Thơ thông tin thêm, thành công của hai ca ghép thận từ người hiến chết não sẽ là tiền đề quan trọng để đơn vị hướng tới mục tiêu lớn hơn. Đó là xây dựng một trung tâm ghép tạng hoàn chỉnh tại miền Tây Nam bộ, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như ghép tim, ghép gan ngay tại địa phương, giúp người dân ĐBSCL không phải chuyển tuyến xa xôi.