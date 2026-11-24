Hai ca khúc cùng hướng đến việc tôn vinh bản sắc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Ca khúc Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam do nhóm Sol Việt thể hiện có tiết tấu rộn ràng, tươi sáng, kết nối ngày hội 24.11 với truyền thống văn hiến và trách nhiệm cộng đồng. Những câu hát như "Bản sắc văn hóa bốn ngàn năm vươn xa, triệu trái tim chung niềm hoan ca" hay "Chung lòng chung sức, gìn giữ văn hóa Việt Nam" truyền tải thông điệp về sự chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Huỳnh Lợi Ảnh: NSCC

Trong khi đó, Tự hào Văn hóa Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Trio Band và ca sĩ Huỳnh Lợi kết hợp chất tự sự với âm hưởng hào hùng. Ca từ nhấn mạnh sức sống của tinh hoa văn hóa qua nhiều thế hệ, đồng thời gửi gắm khát vọng hội nhập, kết nối với thế giới qua những câu hát: "Hồn thiêng sông núi sáng ngời Việt Nam, tinh hoa văn hóa lưu truyền ngàn năm" và "Tinh hoa dân tộc kết nối nhịp cầu".

Nhạc sĩ Lê Bá Thường cho biết, hai ca khúc là cách anh thể hiện niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt qua âm nhạc.

Nhạc sĩ Lê Bá Thường hiện là hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM. Ông có gần 60 ca khúc thuộc nhiều thể loại. Trong đó, Tự hào làm người Việt Nam từng được trao giải Ca khúc được khán giả yêu thích nhất của Báo Người Lao Động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).