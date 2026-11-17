Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn mở ra những cánh cửa để theo đuổi đam mê và phát triển bản thân.

Phạm Lê Quỳnh Anh ẢNH: RMIT

Dám khác biệt để chinh phục học bổng

Năm 2023, Nguyễn Ngọc Tú Quyên nhận học bổng 50% ngành thiết kế game tại RMIT Việt Nam. Quyên chia sẻ: "Mình luôn muốn không ngừng nỗ lực và phát triển trong học tập để xứng danh sinh viên (SV) học bổng". Thành tích học tập ổn định cũng giúp cô tự tin hơn khi ứng tuyển vào các cuộc thi và chương trình phát triển chuyên môn.

Năm 2025, Quyên nhận học bổng Virtuos Girls Got Game và đạt giải nhất trong cuộc thi Gameloft GameDev Mentorship Program. Đến năm 2026, cô được lựa chọn là một trong hai SV đầu tiên nhận giải thưởng về game của ACMI (Bảo tàng quốc gia Úc về văn hóa màn ảnh) và Đại học RMIT, qua đó có cơ hội tham dự Tuần lễ game quốc tế Melbourne tại Úc vào tháng 10. Hiện Quyên cũng làm chuyên viên thiết kế mô hình game 3D cho studio Tukul.

Nguyễn Ngọc Tú Quyên ẢNH: RMIT

Với những học sinh đang chuẩn bị ứng tuyển học bổng, Quyên khuyên nên bắt đầu càng sớm càng tốt để có thời gian thử nghiệm ý tưởng cho hồ sơ năng lực và trau chuốt bài luận cá nhân. Đặc biệt, cô nhấn mạnh ứng viên ngành sáng tạo không nên quá phụ thuộc vào những khuôn mẫu có sẵn.

Quyên nhắn nhủ: "Đừng vì chưa thấy ai từng làm điều gì đó mình thích mà ngại thêm màu sắc cá nhân vào hồ sơ. Đó có thể chính là điểm đặc biệt giúp bạn nổi bật giữa nhiều ứng viên khác".

Trong quá trình học đại học, Quyên cũng duy trì thói quen chủ động tìm hiểu giáo trình, bắt tay vào làm bài tập sớm và trao đổi với giảng viên khi gặp vướng mắc.

Chủ động tạo cơ hội cho chính mình

Với Phạm Lê Quỳnh Anh, SV nhận học bổng toàn phần 100% chương trình Cử nhân kinh doanh tại RMIT, hành trình chinh phục học bổng bắt đầu từ nền tảng học tập vững vàng và những trải nghiệm ngoại khóa đa dạng. Trong 3 năm phổ thông, Quỳnh Anh duy trì điểm tổng kết lần lượt 9,7 - 9,5 - 9,6. Năm 2024, cô còn đạt giải Vàng vòng quốc tế cuộc thi nghiên cứu khoa học INOVA tại Croatia.

Không chỉ tập trung vào thành tích học tập, Quỳnh Anh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển năng lực lãnh đạo. Những trải nghiệm này tiếp tục được mở rộng khi cô trở thành SV RMIT: từ việc đảm nhận vai trò người dẫn chương trình trong sự kiện của trường đến thử sức tại các cuộc thi. Ngay trong năm nhất, Quỳnh Anh đã giành giải Nhất cuộc thi thuyết trình trong môn Quản trị nhân sự, với giám khảo là Central Retail Việt Nam.

Theo Quỳnh Anh, điều quan trọng khi ứng tuyển học bổng là cho hội đồng tuyển chọn thấy được câu chuyện và động lực đằng sau mỗi trải nghiệm. Cô chia sẻ. "Điều khiến một hồ sơ được nhớ đến là lý do bạn làm những việc đó, chứ không phải số lượng hoạt động". Các thành phần trong hồ sơ cần có sự nhất quán, từ kết quả học tập, bài luận, hoạt động ngoại khóa đến thư giới thiệu và phỏng vấn, cùng thể hiện rõ định hướng và con người của ứng viên.

Bước vào môi trường đại học, Quỳnh Anh cũng học cách chủ động quản lý thời gian: "Thay vì suy nghĩ "học hay tham gia hoạt động", mình thích nghĩ là "học và tham gia hoạt động ngoại khóa".