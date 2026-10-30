TP.HCM nghiên cứu mở rộng xét tuyển lớp 10 năm học 2027–2028

Ngày 30.10, theo thông tin Sở GD-ĐT TP.HCM cung cấp với Trung tâm đào tạo và truyền thông (Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM) về vấn đề liên quan đến tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, dự kiến thay thế Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT. Đây là cơ sở pháp lý để địa phương xây dựng phương án tuyển sinh năm học 2027–2028. Vì vậy, Sở sẽ triển khai phương án chi tiết sau khi thông tư chính thức được ban hành.
Nghiên cứu tiêu chí xét tuyển, đảm bảo công bằng
Để chủ động chuẩn bị, Sở GD-ĐT TP.HCM đã giao các phòng chuyên môn nghiên cứu phương án kết hợp linh hoạt giữa thi tuyển và xét tuyển, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, địa bàn.
Trong đó, định hướng mở rộng xét tuyển tại một số trường có điều kiện đặc thù được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ những đơn vị đã thực hiện phương thức này, như Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo), Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.
Các tiêu chí xác định trường thuộc diện áp dụng xét tuyển lớp 10 dự kiến được xây dựng từ việc phân tích dữ liệu tuyển sinh thực tế nhiều năm, gắn với điều kiện đặc thù của từng trường và từng địa bàn, bảo đảm phù hợp, khách quan và khả thi.
Sở xác định bảo đảm công bằng là yêu cầu tiên quyết khi triển khai xét tuyển lớp 10. Cơ chế đánh giá học sinh sẽ được nghiên cứu thận trọng, có sự tham gia ý kiến của các phòng chuyên môn liên quan, nhằm bảo đảm tính khách quan, thống nhất giữa học sinh đến từ các trường THCS khác nhau trên địa bàn thành phố.
Phương án tuyển sinh sẽ được thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất sau khi Bộ GD-ĐT ban hành thông tư và Sở hoàn tất quy trình tham mưu, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Khoảng 210.932 học sinh lớp 9, chưa có chỉ tiêu lớp 10 công lập
Theo cơ sở dữ liệu ngành, số học sinh lớp 9 trên toàn TP.HCM trong năm học 2026–2027 hiện ước đạt khoảng 210.932 học sinh. Sở GD-ĐT cho biết cần chờ số liệu học sinh cơ bản ổn định để đưa ra dự báo phù hợp, làm căn cứ xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027–2028.
Hiện thành phố chưa có chỉ tiêu lớp 10 công lập chính thức cho năm học 2027-2028. Chỉ tiêu sẽ được xác định sau khi các trường hoàn thành rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và năng lực tiếp nhận thực tế.
Trong quý 4 năm 2026, Sở dự kiến ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát toàn diện, làm cơ sở tính toán, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp. Sở khẳng định quan điểm nhất quán của thành phố là bảo đảm chỗ học cho tất cả học sinh, không để học sinh nào thiếu cơ hội học tập.
Để giảm áp lực tuyển sinh, Sở dự kiến tăng cường tư vấn, hướng nghiệp, cung cấp đầy đủ thông tin về các lộ trình học tập sau THCS, gồm trường THPT công lập, tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp và hệ thống trung cấp, cao đẳng.
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn đã được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn, tạo thêm lựa chọn học tập gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Hàng năm, sở công khai thông tin về chất lượng đào tạo, học phí và các chương trình hỗ trợ của từng trường, từng loại hình giáo dục tại Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10, địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Đây là cơ sở để phụ huynh, học sinh đối chiếu, lựa chọn từ thông tin chính thống, hạn chế định hướng theo tâm lý đám đông và giảm áp lực xung quanh kỳ tuyển sinh lớp 10. Mục tiêu là giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ giá trị của từng loại hình giáo dục, từ đó lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực và định hướng tương lai.
Dự kiến 3 tiêu chí xác định trường áp dụng phương thức xét tuyển lớp 10
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đang xây dựng tiêu chí xác định các trường có thể áp dụng phương thức xét tuyển. Trong đó:
- Tiêu chí 1 là trường có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong giai đoạn đầu thấp hơn chỉ tiêu được giao. Thực tế tuyển sinh nhiều năm cũng cho thấy tỷ lệ học sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 1 bỏ học hoặc xin chuyển trường luôn thấp hơn đáng kể so với học sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 2 và 3. Do đó, số lượng đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu được xem là căn cứ khách quan, đáng tin cậy để nhận diện các trường cần cân nhắc điều chỉnh phương thức tuyển sinh.
- Tiêu chí 2 là trường thuộc khu vực có mật độ trường THCS ít. Kể từ khi ứng dụng hệ thống bản đồ số vào công tác đăng ký tuyển sinh, các trường THCS có xu hướng định hướng, tư vấn học sinh ưu tiên đăng ký vào trường THPT gần nhất trên địa bàn. Do đó, mật độ trường THCS thấp là chỉ số phản ánh gián tiếp quy mô dân cư tại khu vực, đồng thời cho thấy nguồn tuyển sinh tại chỗ của trường THPT trên địa bàn đó bị giới hạn về số lượng, ảnh hưởng trực tiếp khả năng tuyển đủ chỉ tiêu theo phương thức thi tuyển.
- Tiêu chí 3 là trường có điểm chuẩn tuyển sinh ở mức thấp qua nhiều năm liên tiếp. Đây là biểu hiện rõ nét của tình trạng áp lực cạnh tranh đầu vào thấp, phản ánh thực trạng nguồn tuyển sinh hạn chế hoặc mức độ thu hút của trường chưa cao so với các trường trong khu vực. Đây là cơ sở quan trọng để xem xét chuyển đổi sang phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh và đảm bảo trường tuyển đủ chỉ tiêu được giao.
Bên cạnh bài toán xác định phương thức tuyển sinh cho từng trường, theo ông Phong, thách thức thực sự và cũng là nội dung đòi hỏi nghiên cứu thận trọng hơn chính là phương án đánh giá học sinh trong phương thức xét tuyển.
Theo dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến, phương thức xét tuyển lớp 10 chỉ sử dụng kết quả học tập của học sinh trong 4 năm THCS. Điều này đòi hỏi sự thận trọng cần thiết, bởi nếu không có cơ chế đánh giá rõ ràng và giám sát chặt chẽ, việc xét tuyển dựa hoàn toàn vào kết quả học bạ có thể tiềm ẩn nguy cơ thiếu khách quan, xuất phát từ tình trạng đánh giá chưa thống nhất giữa các trường, thậm chí dẫn đến hiện tượng "làm đẹp" học bạ nhằm tạo lợi thế trúng tuyển cho HS.
Đây là nội dung Phòng Quản lý chất lượng sẽ tiến hành lấy ý kiến các phòng chuyên môn thuộc sở và các đơn vị liên quan trong giai đoạn tới, trước khi tổng hợp trình Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM xem xét.
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