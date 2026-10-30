TP.HCM nghiên cứu mở rộng xét tuyển lớp 10 năm học 2027–2028

Ngày 30.10, theo thông tin Sở GD-ĐT TP.HCM cung cấp với Trung tâm đào tạo và truyền thông (Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM) về vấn đề liên quan đến tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, dự kiến thay thế Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT. Đây là cơ sở pháp lý để địa phương xây dựng phương án tuyển sinh năm học 2027–2028. Vì vậy, Sở sẽ triển khai phương án chi tiết sau khi thông tư chính thức được ban hành.

Nghiên cứu tiêu chí xét tuyển, đảm bảo công bằng

Để chủ động chuẩn bị, Sở GD-ĐT TP.HCM đã giao các phòng chuyên môn nghiên cứu phương án kết hợp linh hoạt giữa thi tuyển và xét tuyển, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, địa bàn.

Trong đó, định hướng mở rộng xét tuyển tại một số trường có điều kiện đặc thù được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ những đơn vị đã thực hiện phương thức này, như Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo), Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các tiêu chí xác định trường thuộc diện áp dụng xét tuyển lớp 10 dự kiến được xây dựng từ việc phân tích dữ liệu tuyển sinh thực tế nhiều năm, gắn với điều kiện đặc thù của từng trường và từng địa bàn, bảo đảm phù hợp, khách quan và khả thi.

Sở xác định bảo đảm công bằng là yêu cầu tiên quyết khi triển khai xét tuyển lớp 10. Cơ chế đánh giá học sinh sẽ được nghiên cứu thận trọng, có sự tham gia ý kiến của các phòng chuyên môn liên quan, nhằm bảo đảm tính khách quan, thống nhất giữa học sinh đến từ các trường THCS khác nhau trên địa bàn thành phố.

Phương án tuyển sinh sẽ được thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất sau khi Bộ GD-ĐT ban hành thông tư và Sở hoàn tất quy trình tham mưu, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Sở GD-ĐT TP.HCM xác định bảo đảm công bằng là yêu cầu tiên quyết khi triển khai xét tuyển lớp 10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 210.932 học sinh lớp 9, chưa có chỉ tiêu lớp 10 công lập

Theo cơ sở dữ liệu ngành, số học sinh lớp 9 trên toàn TP.HCM trong năm học 2026–2027 hiện ước đạt khoảng 210.932 học sinh. Sở GD-ĐT cho biết cần chờ số liệu học sinh cơ bản ổn định để đưa ra dự báo phù hợp, làm căn cứ xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027–2028.

Hiện thành phố chưa có chỉ tiêu lớp 10 công lập chính thức cho năm học 2027-2028. Chỉ tiêu sẽ được xác định sau khi các trường hoàn thành rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và năng lực tiếp nhận thực tế.

Trong quý 4 năm 2026, Sở dự kiến ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát toàn diện, làm cơ sở tính toán, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp. Sở khẳng định quan điểm nhất quán của thành phố là bảo đảm chỗ học cho tất cả học sinh, không để học sinh nào thiếu cơ hội học tập.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 sẽ được xác định sau khi các trường hoàn thành rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và năng lực tiếp nhận thực tế. ẢNH: NHẬT THỊNH

Để giảm áp lực tuyển sinh, Sở dự kiến tăng cường tư vấn, hướng nghiệp, cung cấp đầy đủ thông tin về các lộ trình học tập sau THCS, gồm trường THPT công lập, tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp và hệ thống trung cấp, cao đẳng.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn đã được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn, tạo thêm lựa chọn học tập gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Hàng năm, sở công khai thông tin về chất lượng đào tạo, học phí và các chương trình hỗ trợ của từng trường, từng loại hình giáo dục tại Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10, địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Đây là cơ sở để phụ huynh, học sinh đối chiếu, lựa chọn từ thông tin chính thống, hạn chế định hướng theo tâm lý đám đông và giảm áp lực xung quanh kỳ tuyển sinh lớp 10. Mục tiêu là giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ giá trị của từng loại hình giáo dục, từ đó lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực và định hướng tương lai.