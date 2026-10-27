Tuyển sinh lớp 10: Đề xuất giảm điểm ưu tiên, khuyến khích ra sao?

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông. Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích khi tuyển sinh lớp 10 so với quy định tại Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT hiện hành. Thời gian lấy ý kiến dự thảo từ ngày 22.10 đến 1.11.2026.

Từ 3 nhóm ưu tiên xuống còn 2 nhóm

Theo khoản 2 điều 14 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT, đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào lớp 10 hiện được chia thành 3 nhóm, với mức cộng lần lượt là 2 điểm, 1,5 điểm và 1 điểm. Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển, với mỗi môn thi tính theo thang điểm 10.

Trong đó, nhóm được cộng 2 điểm gồm con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 và từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm được cộng 1,5 điểm gồm con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Nhóm được cộng 1 điểm gồm người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2027, dự kiến có những thay đổi về môn thi và chế độ cộng điểm ưu tiên, khuyến khích ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại dự thảo mới, Bộ GD-ĐT đề xuất chia đối tượng ưu tiên thành 2 nhóm. Nhóm 1 được cộng 1 điểm, gồm trẻ em, học sinh là con liệt sĩ; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con thương binh; con người hưởng chính sách như thương binh; con bệnh binh và con đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm 2 được cộng 0,5 điểm, gồm trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ; trẻ em, học sinh và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; trẻ em, học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc có cha đẻ, mẹ đẻ là người dân tộc thiểu số. Mỗi học sinh chỉ được hưởng mức ưu tiên cao nhất.

Như vậy, dự thảo điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10 vừa giảm mức điểm cộng, vừa sắp xếp lại các nhóm đối tượng.

Chẳng hạn, con thương binh mất sức lao động dưới 81% hiện được cộng 1,5 điểm, theo dự thảo sẽ thuộc nhóm được cộng 1 điểm. Trong khi đó, học sinh thuộc hộ nghèo được bổ sung thành một diện ưu tiên được liệt kê cụ thể, với mức đề xuất cộng 0,5 điểm.

Điểm khuyến khích: Đề xuất giới hạn không quá 1 điểm

Bên cạnh điểm ưu tiên, dự thảo cũng điều chỉnh cách quy định điểm khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10.

Theo Thông tư 30 hiện hành, học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh trong những cuộc thi đủ điều kiện được cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển. Mức cộng tương ứng giải nhất là 1,5 điểm, giải nhì 1 điểm và giải ba 0,5 điểm.

Mức điểm cộng và đối tượng áp dụng trong những kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới sẽ căn cứ thông tư chính thức được ban hành cùng kế hoạch, hướng dẫn tuyển sinh của UBND TP.HCM và các địa phương ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các cuộc thi này phải do sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh, đối với những cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia về văn hóa, văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật theo quy chế. Do đó, học sinh có giải thưởng cấp tỉnh cần được đối chiếu điều kiện cụ thể của cuộc thi để xác định có thuộc diện cộng điểm hay không.

Trong khi đó, dự thảo đề xuất giao sở GD-ĐT căn cứ điều kiện thực tế và quy định pháp luật để xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích, bảo đảm công khai, công bằng, phù hợp với nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Đáng chú ý, tổng điểm khuyến khích được đề xuất không quá 1 điểm. Khoản điểm này được cộng một lần vào tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi về thang điểm tương ứng với số môn thi, mỗi môn tính theo thang điểm 10. Điều khoản về điểm khuyến khích trong dự thảo không còn ấn định các mức cộng theo giải nhất, nhì, ba như quy định hiện hành.

Hiệu trưởng một trường THCS tại TP,HCM cho hay, các nội dung trên đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến, chưa phải quy định có hiệu lực. Vì vậy, mức điểm cộng và đối tượng áp dụng trong những kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới sẽ căn cứ thông tư chính thức được ban hành cùng kế hoạch, hướng dẫn tuyển sinh của UBND TP.HCM và các địa phương.