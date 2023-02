Hai công ty thuộc 'họ' FLC còn lại trên sàn chứng khoán làm ăn ra sao?

Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC Stone (AMD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 20,88 tỉ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ 2021. Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, FLC Stone ghi nhận lãi gộp chỉ gần 1,2 tỉ đồng, bằng khoảng 1/8 kết quả quý 4/2021. Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến 38 lần từ 3,3 tỉ đồng lên 126 tỉ đồng khiến công ty bị lỗ sau thuế gần 127 tỉ đồng, giảm đến 7374% so với cùng kỳ năm 2021 vẫn có lãi 1,74 tỉ đồng.

Hai công ty liên quan Tập đoàn FLC đồng loạt lỗ nặng năm 2022 do nguyên Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt

Theo giải trình của FLC Stone, việc nguyên chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt trong năm 2022 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán đã dẫn đến việc các đối tác và ngân hàng dừng hợp đồng mua bán và dừng thi công các công trình xây dựng, gây ảnh hưởng lớn tới doanh thu.

Còn nguyên nhân dẫn đến lỗ sau thuế là do công ty trích lập bổ sung dự phòng của một số khoản thu nợ phải thu theo quy định. Lũy kế cả năm 2022, FLC Stone đạt doanh thu thuần gần 486 tỉ đồng, bằng chưa đầy 1/3 năm 2021 và lỗ sau thuế kỷ lục hơn 150 tỉ đồng, trong khi năm 2021 vẫn có lãi trên 11 tỉ đồng.

Hiện tại, AMD là cổ phiếu duy nhất trong họ FLC vẫn còn được giao dịch nhưng vẫn trong diện hạn chế (chỉ giao dịch trong đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa và giao dịch thỏa thuận) do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB) cũng báo cáo quý 4/2022 đạt doanh thu hơn 9,6 tỉ đồng, giảm hơn 93% so với quý 4/2021 và bị lỗ sau thuế gần 1,4 tỉ đồng, trong khi quý 4/2021 có lãi hơn 717 triệu đồng.

Tổng cộng cả năm vừa qua, GAB đạt tổng doanh thu hơn 183,7 tỉ đồng, giảm gần 57% so với năm 2021 và sau khi trừ chi phí, công ty bị lỗ gần 2,7 tỉ đồng trong khi năm 2021 có lãi 1,85 tỉ đồng. GAB cũng giải trình nguyên nhân thua lỗ là do ảnh hưởng khách quan của nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt dẫn đến các đối tác, tổ chức tín dụng dừng hoặc hạn chế giao dịch với công ty do lo ngại là bên liên quan. Đồng thời, giá cả thị trường có sự biến động mạnh như giá hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trong khi tiêu thụ các mặt hàng nông sản giảm...

Cổ phiếu GAB vẫn còn đang niêm yết trên sàn HOSE nhưng bị chuyển sang diện kiểm soát kể từ 5.1 vừa qua do không có giao dịch trong vòng 9 tháng.