Hai cựu danh thủ Cảng Sài Gòn đối đầu ở giải U.21 quốc gia

Hà Vương Ngầu Nại không xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, cựu danh thủ trưởng thành từ trường năng khiếu nghiệp vụ chung với Đặng Trần Chỉnh về khoác áo Cảng Sài Gòn đã có những đóng góp hiệu quả đưa đội bóng được yêu thích nhất của TP.HCM và phía nam để lại hình ảnh đẹp đi sâu vào lòng người. Thời đó lối đá ban bật ngắn, nhuyễn được những đôi chân mỹ miều của Nại, Chỉnh, Tùng, Hòa, Tuấn 'nhím' như thêu hoa dệt gấm, làm thổn thức biết bao con tim và say đắm lòng người.



Ngầu Nại (hàng ngồi thứ 2 từ phải) trong thành phần đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 16 năm 1991 Tư liệu

Không phải ngẫu nhiên mà Ngầu Nại có đến 2 lần trở thành vua phá lưới của bóng đá Việt Nam trong mùa giải mà thành tích đội nhà không tốt (năm 1989 và năm 1991). Nhưng ông đã chứng tỏ những phẩm chất đặc biệt của một sát thủ đúng nghĩa để đứng trên nhiều chân sút hàng đầu thời đó như Lê Văn Sinh, Đinh Thanh Hải, Lưu Tấn Liêm... và trở thành cầu thủ ghi bàn duy nhất đem lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia (1-0) ngày 16 tháng 4 năm 1993 tại vòng loại World Cup 1994.

Tài năng đó đã được Ngầu Nại hết lòng truyền đạt cho lứa đàn em khi ông tham gia đào tạo lứa tài năng đầu tiên của PVF. Sau đó ông quay về hỗ trợ người đồng đội, cựu thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm dẫn dắt U.21 TP.HCM lọt vào vòng chung kết U.21 2019 tranh tại Pleiku. Tại vòng loại giải U.21 năm 2021, bộ đôi Ngầu Nại - Hồng Phẩm đã cùng đội bóng trẻ thành phố đi Hưng Yên đá tập trung tại vòng loại U.21. Sau giải đó thì ông cũng chính thức rút lui khi một thế hệ cầu thủ mới làm lại được dẫn dắt bởi HLV kế thừa.

Hà Vương Ngầu Nại (giữa) cùng đồng đội HLV, cựu thủ môn Cảng Sài Gòn Nguyễn Hồng Phẩm (trái) Khả Hòa

Sau 3 năm vắng bóng, bất ngờ Hà Vương Ngầu Nại xuất hiện trở lại ở vòng loại giải U.21 năm 2024, nhưng lần này lại không dẫn dắt một đội bóng TP.HCM mà chọn bến đỗ là Tiền Giang. Đội bóng trẻ sông Tiền từng là đội phía nam vô địch U.21 đầu tiên vào năm 2006 ở Đà Nẵng, đang tích cực làm lại thời gian qua với lứa U.19 đã giành hạng nhì vòng loại bảng hồi đầu năm. Dù không đi được vòng chung kết U.19 nhưng khi Ngầu Nại đến thay cho HLV Huỳnh Văn Tươi (hiện là trợ lý cho chính cựu danh thủ Cảng Sài Gòn) dẫn dắt lứa này đã giành hạng 5/7 vòng loại giải hạng nhì. Và bây giờ ông lại cùng sát cánh lứa U.21 với những cái tên như Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Trung Trực, Mai Đăng Khoa, Nguyễn Thiên Bảo, Trần Thanh Phong với hy vọng bật lên.

Sẽ rất thú vị khi cựu vua phá lưới Ngầu Nại sẽ đối đầu với đồng đội một thời - "Maradona" Việt Nam Lư Đình Tuấn - dẫn dắt đội U.21 TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất ở vòng loại giải năm nay. Đây cũng là sân bóng chứng kiến sự thăng hoa của 2 tài năng này trong màu áo Cảng Sài Gòn và giờ đây họ sẽ đối mặt nhau trên băng ghế huấn luyện khi Tiền Giang gặp TP.HCM ở trận đấu ngày 22.7. Một sự thú vị khác khi bàn thắng mà Ngầu Nại ghi vào lưới Indonesia ở vòng loại World Cup 1994 chính là từ pha đá phạt của Lư Đình Tuấn. Khi đó nhờ Chu Văn Mùi chạy cắt mặt kéo 2 hậu vệ của đội bóng xứ vạn đảo mà Ngầu Nại có khoảng trống kết thúc thành bàn.

Hà Vương Ngầu Nại (bìa phải) cùng Lư Đình Tuấn (thứ 2 từ trái) trong màu áo Cảng Sài Gòn dưới sự dẫn dắt của cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang Tư liệu

Hà Vương Ngầu Nại - Lư Đình Tuấn, 2 cựu danh thủ Cảng Sài Gòn sẽ là trận đại chiến hấp dẫn của vòng loại U.21. Bên cạnh đó, trong ngày mở màn 12.7 còn là những trận nóng bỏng khác như đương kim vô địch PVF do HLV Nguyễn Duy Đông dẫn dắt sẽ gặp á quân Sông Lam Nghệ An với HLV Nguyễn Văn Vinh chỉ đạo. Hay cựu vô địch Hà Nội (cũng là ĐKVĐ U.19) với tân HLV Nguyễn Xuân Tú sẽ đối đầu với U.21 Công an Hà Nội của HLV Phạm Quang Thành.

Một vài cái tên quen thuộc khác trên băng ghế huấn luyện cũng xuất hiện như cựu danh thủ Lê Hồng Minh (U.21 Thanh Hóa), Đặng Thanh Phương (U.21 Thể Công Viettel), Trịnh Duy Quang (U.21 LPBank HAGL), Dương Công Quốc (U.21 Huế), Phan Thanh Đức (U.21 Đà Nẵng), Bùi Văn Đông (U.21 Đồng Tháp) sẽ tạo nên cuộc chiến gay cấn.