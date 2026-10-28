Hai 'đặt hàng' của Bộ Quốc phòng với trường đại học 2 lần Anh hùng

Tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 tổ chức sáng 28.10, Học viện Kỹ thuật quân sự được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng "đặt hàng" 2 nhiệm vụ trọng tâm trước hình thái tác chiến mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học, công nghệ tiêu biểu của Học viện Kỹ thuật quân sự ẢNH: ĐỖ HUY HOÀNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh công nghệ gay gắt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các hình thái tác chiến mới từ thực tiễn xung đột trên thế giới đang đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Quán triệt phương châm "5 vững, 6 rõ", đặc biệt là vững về nghệ thuật quân sự gắn với khoa học, công nghệ, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng trực tiếp "đặt hàng" Học viện Kỹ thuật quân sự nghiên cứu 2 vấn đề lớn.

Một là, tham gia tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước; đi sâu vào đề tài Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang, đường lối, nghệ thuật và khoa học quân sự xuyên suốt 100 năm qua để định hình tầm nhìn chiến lược cho 100 năm tiếp theo.

Hai là, từ đòi hỏi cấp bách của an ninh truyền thống và phi truyền thống, học viện phải giải bài toán làm thế nào để tự chủ, tự lực, tự cường trước các phương thức, hình thái tác chiến mới.

"Mong các đồng chí sẽ là một trung tâm, có thể nói là hạt giống đỏ để nghiên cứu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với nghệ thuật quân sự, tác chiến hiện đại trong thời gian tới, mà thời gian cũng rất cấp bách", đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần 2 cho Học viện Kỹ thuật quân sự ẢNH: ĐỖ HUY HOÀNG

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng cục Chính trị yêu cầu học viện đi đầu đào tạo nhân lực mũi nhọn về công nghệ chiến lược, lượng tử, hàng không vũ trụ, bán dẫn, AI, phân tích dữ liệu, an toàn không gian mạng và các ngành mới nổi.

Đặc biệt, học viện cần có bước đi vượt trội để đi tắt đón đầu, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị hiện đại, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực, quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý học viện đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển đội ngũ "tổng công trình sư", nhóm nghiên cứu mạnh; có cơ chế ưu đãi, tôn vinh và bảo vệ cán bộ, giảng viên, học viên dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì khoa học và lợi ích chung.

Thành lập ngày 28.10.1966 (tiền thân là Phân hiệu II Đại học Bách khoa Hà Nội), Học viện Kỹ thuật quân sự hiện là trường đại học trọng điểm quốc gia, chất lượng hàng đầu của quân đội.

Hiện nay, trường được giao triển khai 9/10 lĩnh vực công nghệ chiến lược, là một trong 7 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin và thuộc nhóm 18 trường đại học được Chính phủ ưu tiên đầu tư phát triển ngành bán dẫn, AI và an ninh mạng thông minh.