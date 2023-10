Hải Dương: Bắt giữ 3 thanh niên bán 2 chị em họ làm nhân viên quán karaoke

Ngày 10.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa triệt phá vụ án, làm rõ 3 nghi can liên quan vụ mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố giác của gia đình chị Q.T.V (18 tuổi) và em Q.T.H (16 tuổi, cùng trú xã Phình Giàng, H.Điện Biên Đông, Điện Biên), phản ánh V. và H. bị một số người lạ mặt lừa bán làm nhân viên quán karaoke tại H.Tam Đảo (Vĩnh Phúc).



Căn cứ vào nội dung đơn tố giác và lời khai của V. và H., ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi để tiến hành điều tra.

Lê Minh Công tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được các nghi can gồm Lê Minh Công (26 tuổi, trú H.Gia Lộc, Hải Dương), Hoàng Văn Toản (21 tuổi) và Hoàng Văn Khiêm (17 tuổi, cùng trú H.Mai Sơn, Sơn La).

Hoàng Văn Toản thời điểm bị công an bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, thấy trên mạng xã hội có các tài khoản đăng tin muốn tìm nhân viên nữ để phục vụ tại quán karaoke với giá từ 10 - 15 triệu đồng/người, Công rủ Toản và Khiêm cùng tìm kiếm những cô gái có nhu cầu tìm việc làm, nhẹ dạ, cả tin để lừa bán lấy tiền.

Khoảng đầu tháng 8.2023, qua mạng xã hội, Công làm quen với V. Biết V. đang làm nhân viên quán karaoke tại Hà Nội, Công tìm cách dụ V. về nhà mình ở Hải Dương chơi.



Tuy nhiên, đến ngày 13.8, biết V. không đi một mình mà đi cùng em họ là H., đón taxi từ H.Thạch Thất (Hà Nội) về Hải Dương, Công rủ Khiêm cùng đến ga Phú Thái (H.Kim Thành, Hải Dương) để đón người rồi đưa thẳng về nhà trọ tại Đông Triều, tạm giữ 2 cô gái tại đây chờ tìm người để bán.

Hoàng Văn Khiêm tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó qua trung gian, 3 nghi can tìm được chủ một quán karaoke tên C. ở TT.Đại Đình (H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc), bán 2 cô gái trẻ với giá 33 triệu đồng. Trong quá trình làm việc tại quán karaoke, anh C. phát hiện H. chưa đủ độ tuổi lao động nên đã liên hệ để gia đình V. và H. đang ở Điện Biên xuống đón về. Gia đình V. và H. sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Công, Toản và Khiêm.

Vụ lừa bán 2 chị em họ làm nhân viên quán karaoke đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.