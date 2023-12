Hải Dương: Bắt giữ nhóm cướp tài sản do nam sinh 14 tuổi cầm đầu

Ngày 15.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ nhóm thanh thiếu niên gồm: Lê Công C. (14 tuổi, trú tại xã Yết Kiêu, H.Gia Lộc, hiện ở P.Thanh Bình, TP.Hải Dương); Nguyễn Thị Diễm Q. (18 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương, bạn gái của C.); Nguyễn Minh Th. (15 tuổi, trú tại xã Quang Minh, H.Gia Lộc) và Nguyễn Tú A. (16 tuổi, trú tại xã Đoàn Kết, H.Thanh Miện, cùng tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, Lê Công C. là người cầm đầu, chủ mưu. Theo tài liệu điều tra, chiều 4.12, C. và Q. đến nhà Th. chơi. Lúc này, Tú A. cũng đang ở nhà của Th. Tại đây, cả nhóm bàn bạc, lên kế hoạch đi cướp tài sản của người đi đường. Nhóm mang theo hung khí tự chế, phân công Th. là người điều khiển phương tiện.

Nhóm thanh thiếu niên có hành vi cướp tài sản được đưa về cơ quan công an tạm giữ, lấy lời khai CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi đi sang xã Quang Khải (H.Tứ Kỳ), nhóm này dùng hung khí uy hiếp và cướp 2 chiếc điện thoại di động và tiền của 2 người đi đường là L.G.H và V.V.D (cùng 15 tuổi, cùng trú tại xã Quang Khải).

Đến 21 giờ 5 cùng ngày, khi đến địa phận thôn Bá Đông (xã Bình Minh, H.Bình Giang), nhóm này tiếp tục dùng vũ lực và vỏ chai bia đe dọa, khống chế, cướp xe máy của 2 học sinh cùng trú tại thôn Vạc (xã Thái Học, H.Bình Giang) rồi tẩu thoát.

Tài sản cướp được, nhóm này đem sang TT.Gia Lộc (H.Gia Lộc) bán được 2,6 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, Công an H.Bình Giang phối hợp công an một số đơn vị, địa phương điều tra làm rõ và bắt giữ từng thành viên trong nhóm.

Trong số này, C. là nam sinh một trường THCS trên địa bàn H.Gia Lộc. Những thanh thiếu niên còn lại, gồm trường hợp tự bỏ học hoặc do ý thức kém trong học tập rèn luyện nên bị các nhà trường cho thôi học.