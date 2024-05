Hải Dương đề nghị Bộ Công an hỗ trợ giải quyết ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải

Chiều 8.5, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của Đảng ủy Công an T.Ư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về một số nội dung, trong đó có vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tỉnh Hải Dương năm 2023 và quý 1/2024.

Đại tướng Tô Lâm dự và chỉ đạo buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Bộ Công an hỗ trợ tỉnh giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; tiếp tục bố trí lực lượng, chỉ đạo công an các tỉnh, thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các hành vi vi phạm.

Tỉnh Hải Dương mong Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu, có giải pháp hướng dẫn địa phương thực hiện quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng chức năng của bộ hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Hải Dương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, bến bãi, môi trường, khu công nghiệp, đầu tư nước ngoài; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là QL5.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, mong muốn Bộ Công an cùng các đơn vị hỗ trợ giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Tại buổi làm việc, đại tướng Tô Lâm lưu ý, Hải Dương cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục những hạn chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần đánh giá, dự báo đúng tình hình chung; xác định chính xác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, nhất là mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc T.Ư. Coi trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đại tướng Tô Lâm giao các đơn vị nghiệp vụ phối hợp giải quyết kiến nghị của tỉnh Hải Dương

Hải Dương cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư để thực hiện tốt Nghị quyết số 30 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Coi trọng liên kết vùng, tạo động lực phát triển, xây dựng Hải Dương phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để phát triển bền vững, Hải Dương cần quan tâm hơn nữa giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, giảm nghèo bền vững; quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Tô Lâm giao lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an giải đáp những kiến nghị và tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Hải Dương làm tốt công tác phòng chống các loại tội phạm để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.